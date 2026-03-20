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벚꽃 핀 순천만서 흑두루미 1800마리 배웅···전남 순천시, 21~29일 ‘참여형 생태체험’ 진행

입력 2026.03.20 12:23

순천만 일대 농경지에서 흑두루미가 먹이 활동을 하고 있는 모습. 전남 순천시 제공

순천만 일대 농경지에서 흑두루미가 먹이 활동을 하고 있는 모습. 전남 순천시 제공

전남 순천시는 “번식지로 북상하는 흑두루미의 안전한 비행을 기원하며 오는 21일부터 29일까지 순천만습지 일원에서 ‘흑두루미 배웅 프로그램’을 운영한다”고 20일 밝혔다. 올겨울 순천만을 찾은 흑두루미 8600여마리 중 현재 남아 있는 1800여마리가 이달 말 대거 북상할 것으로 관측된다.

행사가 열리는 순천만 람사르길은 3월 말 벚꽃이 만개하는 명소다. 탐방객들은 벚꽃길을 걸으며 흑두루미의 마지막 날갯짓을 관찰하는 특별한 경관을 경험할 수 있다.

프로그램은 생태 보전의 가치를 알리는 데 초점을 맞췄다. 사전 예약제로 진행되는 배웅 탐조와 볍씨 나누기를 통해 흑두루미 생태를 밀착 관찰한다.

현장에서는 흑두루미 솟대 및 엽서 만들기, 편지 쓰기, 갈대 복 빗자루 제작 등 다양한 자연 교감형 체험 부스를 운영한다.

순천시는 벚꽃이 피어나는 순천만의 절경 속에서 생태의 소중함을 느끼는 기회가 될으로 보고 있다. 배웅 프로그램은 주말에 한해 운영되며 자세한 내용은 순천만습지 누리집에서 확인 가능하다.

시 관계자는 “이번 프로그램은 벚꽃이 피어나는 순천만의 아름다움과 생태의 소중함을 함께 느낄 수 있는 특별한 기회”라며 “많은 시민과 관광객들이 자연과 교감하는 의미 있는 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

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