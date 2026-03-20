창간 80주년 경향신문

제주, 대만 관광객 유치 속도···3년 연속 최고 성적 이어간다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

제주, 대만 관광객 유치 속도···3년 연속 최고 성적 이어간다

입력 2026.03.20 12:56

현지 관광설명회 개최···수학여행단 유치 협의도

도와 제주관광공사는 17일부터 19일까지 대만 타이베이에서 ‘밀착형 제주관광 홍보 프로모션’을 전개했다. 제주도 제공

도와 제주관광공사는 17일부터 19일까지 대만 타이베이에서 ‘밀착형 제주관광 홍보 프로모션’을 전개했다. 제주도 제공

제주도가 대만 관광객을 유치에 속도를 낸다. 제주를 방문하는 대만 관광객은 매해 역대 최대 실적을 경신하며 가파른 성장세를 기록하고 있다.

20일 제주도에 따르면 도와 제주관광공사는 17일부터 19일까지 대만 타이베이에서 ‘밀착형 제주관광 홍보 프로모션’을 전개했다. 이번 프로모션은 대만 관광시장의 실질적 수요를 움직이는 여행업계·항공사와 협력 기반을 다지고, ‘교육 여행’이라는 새로운 수요층을 개척하기 위해 마련됐다.

제주를 방문하는 대만 관광객은 2년 연속 큰 폭의 성장세를 기록 중이다.

2024년 방문객은 15만9485명으로 전년 대비 128% 늘었으며, 2025년에는 23만3590명으로 다시 46.5% 증가했다. 특히 올해 3월14일 기준 누적 방문객은 6만1000여명으로, 전년 동기 대비 154% 증가하면서 가파른 상승 흐름이 이어지고 있다.

도는 이번 현지 프로모션을 통해 3년 연속 최대 유치 실적을 달성한다는 방침이다. 특히 교육 여행 시장에서 가시적인 성과를 거뒀다.

대만국제교육교류연맹 소속 교육기관 관계자와의 면담을 통해 양 지역 간 교류 활성화와 수학여행단 유치 방안을 협의한 결과, 대만 초·중·고교 교장단 팸투어의 제주 방문을 확정했다. 이를 계기로 대만 청소년 수학여행단의 제주 방문이 본격화될 것으로 기대된다.

항공노선 안정화를 위한 협력 기반도 강화했다. 도는 제주~대만 직항노선 운항 항공사와 노선 안정화, 공동 마케팅 방안을 논의했다고 밝혔다. 현재 티웨이항공·이스타항공·진에어·타이거에어 등 4개 항공사가 주 38편의 제주~대만 직항편을 운항 중이다.

김양보 제주도 관광교류국장은 “지난해 성과를 바탕으로 올해는 보다 세밀한 마케팅으로 대만 시장에서 확실한 우위를 점할 것”이라면서 “교육계·항공업계·여행업계와 구축한 협력 네트워크를 바탕으로 대만 관광객 유치 상승세를 흔들림 없이 이어가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글