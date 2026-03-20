‘BTS 컴백’ 20~22일 서울 전역에 다중운집 경보 ‘주의’ 발령

정부가 오는 21일 서울 광화문 일대에서 열릴 예정인 방탄소년단(BTS) 컴백 행사에 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 20~22일 서울 전역에 다중운집인파재난 위기경보 ‘주의’ 단계를 발령했다.

행정안전부는 21일 하루 동안(0~24시) 예정됐던 다중운집인파재난 위기경보 ‘주의’ 단계 발령을 행사 전날인 20일 오전 9시부터 22일 오전 6시까지 확대한다고 밝혔다. 또 적용 지역도 당초 서울 종로구와 중구 일대에서 서울 전역으로 확대했다.

행안부는 “서울 전역에서 다양한 사전 이벤트가 개최되고, 행사 종료 후 행사 참여 인파가 곳곳으로 흩어질 가능성을 고려해 당초 계획보다 기간과 지역을 확대한 것”이라고 설명했다.

21일에는 정부서울청사에 범정부 현장상황실이 설치·운영된다. 현장상황실은 인파 밀집 상황을 실시간으로 총괄 관리하는 컨트롤타워 역할을 수행하며, 행안·문체·복지·국토부, 경찰·소방, 서울시, 서울교통공사, 주최측 등 참여 기관이 신속하게 상황판단 및 정책 결정을 할 수 있도록 긴밀한 협력 체계를 가동한다.

또 행사장 주요 인파 밀집 지점과 인근 지하철 역사에는 행안부 현장상황관리관(본부 과장급 이상)이 파견돼 안전요원과 합동으로 인파 통제와 안전한 귀가를 돕는 상황 관리에 나선다.

지하철은 행사 당일 오후 2시부터 10시까지 광화문역·시청역·경복궁역에서 무정차 통과하며, 출구도 폐쇄될 예정이다.

행안부는 오전부터 인파가 밀집해 사고 위험이 우려될 경우 역장과 관계기관의 상황 판단에 따라 당초 계획보다 이른 시간부터 무정차 통과를 탄력 운영할 방침이다.

행안부는 21일까지 민·관 전문가가 참여하는 정부합동안전점검단을 구성해 행사 전반의 안전관리 실태를 점검할 계획이다.

윤호중 장관은 “전 세계의 이목이 집중된 행사인 만큼 모든 기관이 ‘하나의 팀’이 되어 현장에 방문한 마지막 한 분이 안전하게 귀가하는 순간까지 현장 안전관리에 총력을 기울이겠다”며 “옥상이나 환기구 등 안전 사각지대는 자칫 큰 사고로 이어질 수 있으니 행사 방문객들께서는 위험한 곳에 올라가는 행위를 자제하고 현장 요원의 안내에 적극 협조해 주시길 바란다”고 말했다.