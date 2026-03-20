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‘안면 인증 의무화’ 결국 한 발 물러선 정부 “시범 운영 3개월 연장, 대체 수단도 마련”

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본문 요약

정부가 보이스피싱 범죄 근절을 위해 도입하려던 '휴대전화 개통 시 안면 인증' 정책의 시범 운영 기간을 3개월 연장하고 대체 인증 수단을 마련하기로 했다.

과학기술정보통신부는 오는 23일 전면 시행 예정이었던 휴대전화 개통 시 안면 인증의 시범 운영 기간을 6월30일까지 연장한다고 20일 밝혔다.

과기정통부는 이번 연장에 대해 "이용자 불편 최소화 및 제도 안착을 위해 이통3사, 알뜰폰협회, 이동통신유통협회 등 업계 의견을 종합적으로 검토하고 수용한 결과"라고 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘안면 인증 의무화’ 결국 한 발 물러선 정부 “시범 운영 3개월 연장, 대체 수단도 마련”

입력 2026.03.20 13:00

수정 2026.03.20 13:13

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  • 최민지 기자

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디지털정의네트워크 등 시민사회단체 관계자들이 지난 18일 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열고 휴대폰 개통시 안면인증 의무화 정책 철회를 촉구하고 있다. 정효진 기자

디지털정의네트워크 등 시민사회단체 관계자들이 지난 18일 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열고 휴대폰 개통시 안면인증 의무화 정책 철회를 촉구하고 있다. 정효진 기자

정부가 보이스피싱 범죄 근절을 위해 도입하려던 ‘휴대전화 개통 시 안면 인증’ 정책의 시범 운영 기간을 3개월 연장하고 대체 인증 수단을 마련하기로 했다. 인권위가 재검토를 권고하는 등 개인정보 침해를 우려하는 목소리가 커지자 한 발 물러선 것이다.

과학기술정보통신부는 오는 23일 전면 시행 예정이었던 휴대전화 개통 시 안면 인증의 시범 운영 기간을 6월30일까지 연장한다고 20일 밝혔다.

과기정통부는 이번 연장에 대해 “이용자 불편 최소화 및 제도 안착을 위해 이통3사, 알뜰폰협회, 이동통신유통협회 등 업계 의견을 종합적으로 검토하고 수용한 결과”라고 설명했다. 관련 대응 매뉴얼 보완과 현장 혼란 최소화를 위해 최소 3개월 이상의 시범 기간 연장이 필요하다는 업계 의견을 반영했다고도 덧붙였다.

시범 운영 기간 연장과 함께 대체 수단도 마련하기로 했다. 과기정통부는 “행정안정부가 제공하는 모바일 신분증 애플리케이션(앱) 내 핀번호 인증, 영상통화로 사람이 확인, 지문·홍채 등 기타 생체 인증, 계좌 인증 등 다양한 대체 수단을 검토했다”며 “시범 운영 기간 동안 업계 의견을 추가적으로 수렴해 대체 수단이 확정되면 별도로 발표할 예정”이라고 밝혔다.

정부는 대포폰(타인 명의 휴대폰)을 활용한 보이스피싱 등 금융 사기를 막기 위해 안면 인증 의무화를 추진해왔다. 지난해 12월 시범 운영을 시작했고, 전면 시행일을 오는 23일로 잡았다. 이 제도가 시행되면 휴대전화 개통 시 실물 신분증과 얼굴 사진을 촬영해 패스(PASS) 애플리케이션으로 검증하는 절차를 거쳐야 한다.

그러나 시범 운영이 직후부터 시민사회에선 거센 비판이 제기됐다. 이들은 대체 수단 없이 안면 정보를 강요하는 것이 개인정보보호법 위반이며, 변경이 불가능한 얼굴 정보가 유출될 경우 피해를 회복할 수 없다는 점을 지적했다. 지난해 내내 이어진 해킹 사고는 불안을 키웠다.

정부가 “인증에 사용된 생체 정보를 별도로 보관하지 않는다”며 진화에 나섰지만 논란은 가라앉지 않았다.

지난 11일 디지털정의네트워크 등 시민단체들은 개인정보보호위원회에 진정을 제기했다. 지난 13일에는 국가인궈위원회가 해당 정책에 대해 재검토가 필요하다며 법적 근거 마련과 대체 수단 확보 등 개선을 권고하고 나섰다.

대포폰 막자고 안면인증?…얼굴까지 털리면 어쩌나

정부가 보이스피싱에 악용되는 ‘대포폰’(타인 명의 휴대폰)을 근절하기 위해 휴대전화 개통 시 안면인증을 의무화하기로 했다. 시민들 사이에선 “얼굴 정보까지 유출되면 되돌릴 방법이 없다”는 반발이 잇따른다. 통신과 같은 보편적 서비스에 안면인증이 도입되면 생체인증이 민간영역 전반에 확산할 수 있다는 전문가들의 우려도 나온다. 과학기술정보통신부는 23일 ...

https://www.khan.co.kr/article/202512232050005

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