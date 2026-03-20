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전남 여수시·영암군에 ‘외국인 노동자 쉼터’ 운영···숙식·법률·의료 등 맞춤 지원

입력 2026.03.20 13:06

전남 영암군 외국인 노동자 쉼터. 전남도 제공

전남 영암군 외국인 노동자 쉼터. 전남도 제공

전남도는 위기 상황에 처한 외국인 노동자를 보호하기 위해 여수시와 영암군을 ‘외국인 노동자 쉼터’ 운영 기관으로 선정했다고 20일 밝혔다.

이번 사업은 인권침해, 실직, 사업장 변경 등으로 거처가 불분명해진 외국인 노동자를 돕기 위해 전남도가 자체 재원을 투입해 추진하는 시군 공모 사업이다.

그동안 민간단체 구호에 의존했던 외국인 노동자 보호 체계는 이번 결정으로 지자체와 민간이 협력하는 공공 지원 방식으로 전환된다. 외국인 밀집도가 높은 동부권(여수)과 서부권(영암) 거점을 중심으로 오는 5월부터 본격 운영에 들어갈 예정이다.

쉼터는 10명 이상 수용 가능한 규모로 조성되며 전담 인력이 상주한다. 입소자에게는 최대 90일간 숙식과 함께 법률·노무 상담, 한국어 교육, 의료 서비스 등 맞춤형 프로그램이 제공된다. 전남도는 이를 통해 외국인 노동자의 조기 재취업을 유도하고 산업 현장의 인력 수급을 안정화할 계획이다.

윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “위기 외국인 노동자를 보호하는 공공 안전망을 구축하는 계기가 될 것”이라며 “외국인 주민 10만 명 시대에 걸맞게 외국인도 정책 대상으로 보고 다양한 지원정책을 펼치겠다”고 말했다.

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