경남도, 교통약자 특별차량 52대 지원…다인승 차량 첫 도입

경남도는 교통약자의 이동권 보장을 위해 올해 시군 특별교통수단 차량 구매와 운영비 지원을 확대한다고 20일 밝혔다.

특별교통수단은 휠체어 탑승 설비 등을 갖춘 차량으로, 보행상 중증장애인 등 교통약자의 이동을 지원하기 위한 맞춤형 교통서비스다.

도는 올해 특별교통수단 차량 총 52대 구매를 지원할 계획이다. 특히 올해는 도내 처음으로 휠체어 사용자가 여러 명이 동시에 탑승할 수 있는 다인승 차량 2대가 창원에 도입된다.

그동안 휠체어 이용자들이 단체로 이동할 경우 차량 여러 대를 각각 예약해야 하는 불편함이 있었으나, 다인승 차량 도입으로 소규모 그룹의 이동 편의가 개선될 것으로 기대된다.

이와 함께 밀양과 거제, 함양 등에 총 4대를 추가로 증차하고, 나머지 46대는 노후 차량을 신차로 교체해 이용자의 안전성과 편의성을 한층 높일 예정이다.

지난해 특별교통수단(바우처택시 포함) 이용 건수는 약 172만 건으로 전년 대비 11.2% 증가했다.

도는 올해 운영비 지원 규모를 전년보다 34억 원 증액된 359억 원으로 편성해 서비스 품질을 안정적으로 유지할 계획이다.