경남 ‘출산가정 영양꾸러미 바우처’ 확대

경남도는 영아 출산가정의 건강한 식생활 지원을 위해 ‘출산가정 영양꾸러미 바우처 사업’을 23일부터 시행한다고 20일 밝혔다.

이번 사업은 기존 ‘영유아 친환경 이유식 영양꾸러미 사업’을 전면 개편한 것으로, 식재료 중심 지원에서 벗어나 지원 대상과 품목을 확대한 것이 특징이다.

지원 대상은 도내 거주 생후 5~12개월(2025년 7월~2026년 6월 출생) 영아로, 올해 총 3149명을 지원할 예정이다. 이는 지난해 인구감소지역 11개 시군 1150명을 대상으로 한 시범사업에서 모든 시군으로 확대된 것이다.

또 지원 방식도 기존 150종 내외 원재료 중심 구성에서 간편식·반조리 식품 등을 포함한 2300여 종의 다양한 품목을 선택할 수 있도록 해 이용 편의성을 높였다. e경남몰을 통한 온라인 바우처 방식으로 운영돼 가정에서 손쉽게 주문·배송받을 수 있다.

지원 금액은 가구당 최대 30만 원으로, 자부담 6만 원 결제 시 e경남몰 쿠폰으로 지급된다. 다만 주거·의료급여 수급 가구는 자부담 금액이 면제된다.

신청은 오는 10월 31일까지 경남바로서비스(baro.gyeongnam.go.kr) 누리집과 주소지 관할 보건소에서 할 수 있다. 신청 후 2~3주 내 대상자 선정을 거쳐 e경남몰 가입 및 결제 링크를 안내받게 된다.