“4월 말까지 공급 차질 시 유가 180달러 돌파” 사우디 내부 전망

사우디아라비아 석유 당국 관계자들이 올해 4월 말까지 이란 전쟁으로 인한 에너지 공급 차질이 계속된다면 유가가 배럴당 180달러 선을 넘어설 가능성을 전망하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 19일(현지시간) 보도했다.

지난달 28일 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 전쟁이 시작된 후 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되고, 페르시아만 석유·가스 시설들이 잇따라 피해를 당하며 유가는 약 50% 상승했다. 국제 유가 기준이 되는 브렌트유 선물 가격은 이날 배럴당 119달러까지 치솟았다가 반락했다. 역대 최고 가격은 2008년 7월 146.08달러였다.

에너지 컨설팅 업체 우드 매켄지의 분석가들은 “올해 유가가 배럴당 200달러에 달하는 것도 불가능한 일은 아니다”고 내다봤다. 석유 생산을 담당하는 국영기업 사우디 아람코는 내달 2일까지 자국산 원유 공식 판매가를 정해서 발표하기 위해 시장 동향을 분석 중이다.

현재 사우디산 경질 원유는 홍해 항구를 통해 아시아 구매자들에게 배럴당 약 125달러에 판매되고 있다. 사우디 석유 당국 관계자들은 전쟁 발발 전 걸프 지역에서 반출된 원유 등 재고가 소진되면 다음 주에는 판매 가격이 138~140달러까지 오를 수 있다고 내다봤다. 공급 차질이 완화되지 않고 호르무즈 해협 봉쇄 상태가 계속된다면 원유 가격은 4월 둘째 주까지 배럴당 150달러로 오를 수 있고, 그 후에는 주마다 165달러, 180달러로 뛸 수 있다고도 했다.

브렌트유 선물 거래 시장에서는 4월 유가가 배럴당 130달러 혹은 최대 150달러에 달할 것이라는 전망이 지배적인 상황이다. 이보다 더 치솟을 가능성을 점치는 트레이더들도 점점 늘고 있다고 WSJ은 전했다. 자산관리업체 CIBC 프라이빗 웰스의 에너지 트레이더 러베카 바빈은 “시장은 3월 말에 전쟁이 끝나지 않을 것으로 보고 있다”며 “한 달 내 배럴당 유가가 150달러까지 오르는 것도 불가능하지 않으며, 6월엔 180달러까지도 가능하다고 본다”고 말했다.