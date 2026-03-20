수업 집중 못하는 아이, 혹시 ‘조용한 ADHD’?···진단 놓치면 성인까지 이어질 수도









신학기가 시작된 3월 학교나 보육기관 등에서 아이가 새로운 규칙에 적응하지 못하거나 수업에 집중하기 어려워하는 모습을 보이면 ‘주의력결핍 과잉행동장애’(ADHD)일 가능성도 있으므로 세심한 관찰이 필요하다. 전문가들은 진단·치료가 늦어져 성인이 된 뒤에도 증상이 지속되면 일상생활과 대인관계 유지에 어려움이 생길 수 있어 주의해야 한다고 조언한다.

ADHD는 주의 조절능력을 비롯해 계획과 정리, 시간관리 등 실행기능과 관련된 뇌 회로의 이상으로 발생한다고 알려져 있다. 산만한 성향이 두드러지게 나타나는 ‘과잉행동-충동 우세형’과 겉으로는 얌전해 보이지만 주의집중력이 떨어지는 ‘부주의 우세형’으로 크게 구분한다. ADHD는 지나치게 활발하고 산만한 행동을 보이는 것이 특징이라 흔히 알려져 있으나, 그밖에 겉으로 얌전해 보이지만 상황에 맞게 주의력을 조절하는 능력이 부족하고 좋아하는 일에만 과도하게 몰입하는 경우도 많다.

오미애 경희대병원 정신건강의학과 교수는 “소아·청소년 ADHD는 비교적 눈에 띄는 산만함이나 과잉행동으로 나타나는 경우가 많지만 자녀가 얌전하다고 해서 ADHD가 아니라고 단정 지어서는 안 된다”며 “얌전하더라도 수업 시간에 멍하니 창밖을 보거나 선생님 지시를 제대로 이행하지 못하고 숙제나 준비물을 자주 까먹는다면 ADHD일 가능성이 있다”고 말했다.

건강보험심사평가원 통계를 보면 ADHD로 진료를 받은 인원은 2020년 7만8958명에서 2024년 25만6922명으로 3.3배 늘었다. 특히 20대 이상 성인 환자 수는 같은 기간 5배가량 늘어 더욱 두드러진 증가세를 보였다. 어린 시절 얌전해 보이는 모습 때문에 진단 시기를 놓친 뒤 적절히 관리하지 못하면 성인 ADHD로 이어질 가능성이 있다.

성인 ADHD는 일상생활이나 업무 영역에서 어려움을 겪기 쉽다. 오 교수는 “성인 ADHD는 업무에서 우선순위를 정하고 기한을 맞추는 데 어려움을 겪거나, 회의 내용이나 해야 할 일을 자주 놓치는 실수를 반복하고 일의 흐름을 스스로 정리하기 어려워한다”며 “능력 부족으로 오해받는 경우가 많아 자존감 저하와 대인관계 갈등으로 이어질 수 있다”고 설명했다.

대인관계에서도 곤란을 겪을 수 있다. 대화 중 상대방의 말에 집중하기 어렵거나 충동적으로 말을 끊고 끼어드는 행동이 반복되기도 한다. 감정 조절이 쉽지 않아 사소한 일에도 쉽게 예민해지거나 욱하는 경향을 보이는 것도 성인 ADHD의 주요 증상이다. 다만 이런 증상은 수면 부족, 스트레스, 우울·불안 등 다른 원인 때문에 나타날 수도 있어 정확한 평가가 필요하다.

오 교수는 “한 번에 모든 일을 처리하려 하기보다 당장 실행 가능한 작은 단위로 업무를 나누고, 해야 할 일을 메모나 알림 앱 등으로 즉시 시각화하는 습관이 도움이 된다”며 “또한 업무 시 집중을 방해할 수 있는 스마트폰 알림을 최소화하고, 필요하다면 노이즈 캔슬링 헤드폰이나 백색소음을 활용해 집중이 유지되는 환경을 만드는 것도 도움이 될 수 있다”고 조언했다.