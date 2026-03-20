‘기장 살해’ 전직 부기장 “기득권 양아치짓에 복수” 주장···영장심사 출석

마스크 착용 거부···고개 들고 취재진 응시

항공사 기장을 살해한 혐의로 검거된 전직 항공사 부기장 김모씨(50대)가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 앞서 취재진을 향해 “조직적인 기득권의 양아치짓에 복수한 것”이라고 말했다.

김씨는 이날 오후 1시 17분 부산 부산진경찰서 지하 주차장에 대기 중이던 호송 차량에 탑승하기 직전 “조직적인 기득권의 양아치 짓에 복수한 것”이라며 이같이 말했다.

그러면서 “공군사관학교의 기득권이 항공사마다 엄청난 부패 행위를 저지르고 있다”고 주장했다.

그는 피해자 유족 등에게 할 말이 없느냐는 질문에는 답변하지 않았다.

김씨는 법원에 도착한 뒤 ‘할 일을 했다는 게 무슨 뜻이냐’는 질문에 “본인의 입맛에 맞지 않는다고 사람 인생을 함부로 파괴하는 기득권에 맞서 제 할 일을 했다”고 답했다.

김씨는 이날 회색 티셔츠에 슬리퍼를 신었으며 시종일관 고개를 들고 취재진을 응시했다. 경찰이 마스크 착용의사가 있는지 물었으나 거부한 것으로 전해졌다.

김씨에 대한 구속 전 피의자 심문은 이날 오후 2시 부산지법에서 진행한다.

김씨는 지난 17일 오전 5시 30분쯤 부산 부산진구의 한 아파트에서 한때 같이 일했던 항공사 기장 A씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

그는 전날인 16일에는 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장 동료였던 또 다른 기장 B씨를 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 졸라 살해하려다 범행에 실패하고 도주했다.

김씨는 A씨를 살해한 직후 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 또 다른 전 동료 C씨를 살해하려 주거지를 찾아갔지만 미수에 그쳤다. 이후 울산으로 도주했다가 범행 14시간여 만인 17일 오후 8시쯤 경찰에 붙잡혔다.