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“먹으면 키가 쑥쑥” 온라인 부당광고·판매 166건 적발

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본문 요약

식품의약품안전처는 신학기를 맞아 어린이 키 성장 관련 식품·의약품의 온라인 부당광고 및 불법판매 게시물을 점검한 결과, '식품 등의 표시·광고에 관한 법률'과 '약사법'을 위반한 166건을 적발했다고 20일 밝혔다.

점검 결과 키 성장 관련 식품·건강기능식품 광고·판매 게시물에서 부당광고 138건이 적발됐다.

이 가운데 '키 성장', '키가 쑥쑥', '키 크는' 등 일반식품을 건강기능식품으로 오인·혼동시키는 광고가 119건으로 가장 많았다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“먹으면 키가 쑥쑥” 온라인 부당광고·판매 166건 적발

입력 2026.03.20 14:19

  • 이혜인 기자

  • 기사를 재생 중이에요

먹으면 키가 큰다고 표시한 온라인 부당광고가 166건 적발됐다. 사진·픽사베이

먹으면 키가 큰다고 표시한 온라인 부당광고가 166건 적발됐다. 사진·픽사베이

식품의약품안전처는 신학기를 맞아 어린이 키 성장 관련 식품·의약품의 온라인 부당광고 및 불법판매 게시물을 점검한 결과, ‘식품 등의 표시·광고에 관한 법률’과 ‘약사법’을 위반한 166건을 적발했다고 20일 밝혔다.

‘키 성장’ 효능은 식품이나 일반 건강기능식품으로 입증·허가된 기능이 아니어서, 해당 표현을 광고에 사용할 경우 허위·과장 또는 소비자 오인 광고에 해당한다.

점검 결과 키 성장 관련 식품·건강기능식품 광고·판매 게시물에서 부당광고 138건이 적발됐다. 이 가운데 ‘키 성장’, ‘키가 쑥쑥’, ‘키 크는’ 등 일반식품을 건강기능식품으로 오인·혼동시키는 광고가 119건(86.2%)으로 가장 많았다.

이어 인정되지 않은 기능성을 내세운 건강기능식품의 거짓·과장 광고 8건(5.8%), ‘골다공증’ 등 질병 예방·치료 효능을 표방한 광고 5건(3.6%), ‘키 크는 약’ 등 식품을 의약품으로 오인하게 하는 광고 4건(2.9%) 등이 뒤를 이었다.

식약처는 이와 함께 성장호르몬제 등 의약품을 온라인에서 불법 판매하거나 알선·나눔한 게시물 28건도 적발했다. 중고거래 플랫폼·카페·블로그 등을 통한 의약품 거래는 불법이다. 식약처는 “식품을 온라인으로 구매할 때는 부당광고에 현혹되지 않도록 건강기능식품 인증마크와 기능성 내용을 반드시 확인해달라”고 당부했다.

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