[속보]소방청 “대전 공장화재 국가소방동원령···다수 인명피해 우려”

소방청은 20일 오후 대전 대덕구 문평동 공장화재 현장에서 다수 인명피해가 발생할 우려가 있다고 보고 오후 1시53분을 기해 국가소방동원령을 발령했다고 밝혔다.

김승룡 소방청장은 이날 오후 1시17분쯤 대덕구 문평동 자동차 부품제조 공장에서 발생한 화재와 관련해 국가소방동원령을 발령한데 이어 인명 피해 최소화를 위해 가용 소방자원을 총동원하고, 인명구조 및 대원 안전관리에 최선을 다할 것을 긴급 지시했다. 국가소방동원령은 특정 시도의 소방력만으로 재난에 대응하기 어렵거나 국가 차원의 대응이 필요하다고 판단될 때 소방청장이 발령한다.

화재 현장에는 충남과 충북도, 세종시소방본부의 119구조대와 소방펌프차 등 소방 장비 70여대와 소방 인력 240여명이 투입돼 진화 작업을 벌이고 있다. 또 무인소방로봇 2대와 대용량포방사시스템도 투입됐다. 소방청은 상황대책반을 가동하는 한편 상황관리관을 현장 파견했다.

소방 당국에 따르면 해당 공장에서 원인 미상의 화재가 발생해 현재 중상 35명, 경상 15명 등 50명 가량이 부상을 입은 것으로 전해졌다.

윤호중 행정안전부 장관은 이에 앞서 소방청, 경찰청, 대전광역시, 대덕구 등 관련기관은 가용 인력과 장비를 총동원해 인명구조와 화재진압에 총력을 다할 것을 지시했다. 또 이 과정에서 소방대원 안전사고가 발생하지 않도록 최선을 다해 줄 것과 경찰에서 화재 현장 주변 통제에 만전을 기할 것을 긴급 지시했다.