산업계, 카타르 ‘LNG 불가항력’ 선언에 “수급 문제 없지만 장기적 가격 상승 우려”

“LNG 가격 상승으로 전기료 부담” 동북아 LNG 선물 가격 급상승

카타르가 중동 정세 악화를 이유로 액화천연가스(LNG) 공급 계약의 ‘불가항력’ 적용 가능성을 시사하자 국내 산업계는 전기료 인상 등 후폭풍을 우려하고 있다. LNG 가격 인상으로 전력과 난방 등 공정 전반에 걸쳐 비용 상승을 일으킬 수 있다는 분석이 나온다.

정부는 당장 LNG 수급엔 문제가 없다고 보고 있다. 청와대는 20일 “현재 기준으로 카타르산 LNG 비중은 약 14% 수준으로 절대적으로 높은 편은 아니며 다른 수입선도 확보돼 있다”고 밝혔다.

산업통상부는 이란 전쟁 발발 직후 정부 차원에서 카타르 LNG 도입에 차질이 빚어지는 만일의 사태에 대비해 대체 물량을 마련해놓은 것으로 알려졌다.

관련 업계는 촉각을 곤두세우고 있다. 철강업계 관계자는 “최근 몇 년간 LNG 수입 경로를 미국 등으로 다양화해 당장 수급엔 문제가 없다”고 말했다. 또 다른 관계자는 “필요한 전기의 절반 이상은 이미 자체 생산하고 있다”며 “다만 시차를 두고 한국전력공사에서 구매하는 전기료가 오를 가능성이 있다”고 말했다.

실제로 한국가스공사 자료를 보면, 지난해 한국이 LNG를 가장 많이 수입해 온 나라는 호주다. 호주에서 수입한 LNG는 1468만t으로 전체 수입량 중 31.42%에 달한다. 말레이시아(752만t·16.10%)와 카타르(697만t·14.91%), 미국(439만t·9.40%)이 뒤를 이었다.

문제는 가격이다. 전 세계 LNG 수출의 약 20%를 차지하는 카타르가 생산을 멈출 시 LNG 가격 상승은 불가피하다. 실제로 인베스팅닷컴에 따르면 전쟁 이전인 지난달 27일 기준 1MMBtu(연료 단위)당 10.725달러였던 동북아 LNG 선물 가격은 19일 22.350달러로 치솟았다.

산업연구원도 전날 공개한 보고서에서 호르무즈 해협 봉쇄가 3개월 이상 이어질 시 LNG 가격은 최대 200% 폭등할 것으로 전망했다.

석유화학업계 관계자는 “공장을 가동하는 데 LNG뿐 아니라 석탄과 원전 등으로 다양하게 전기를 공급하고 있어 당장은 문제가 없다”면서도 “당분간 산업용 전기료 인하를 주장하기는 어려워졌다”고 말했다.

한전 관계자는 “미국과 이란 전쟁에 따른 원유와 LNG 가격 급등은 당연히 전기 요금 인상 요인”이라며 “다만 전기 요금 인상은 정부의 정책과도 관련이 있기 때문에 추이를 지켜봐야 한다”고 말했다.