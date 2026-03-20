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[속보]대전 자동차 부품공장 화재···오후 2시 30분 기준 중상 35명·경상 15명

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[속보]대전 자동차 부품공장 화재···오후 2시 30분 기준 중상 35명·경상 15명

입력 2026.03.20 14:39

수정 2026.03.20 14:45

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  • 이삭 기자

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20일 화재가 발생한 대전 대덕구 문평동 자동차 부품제조 공장에서 검은 연기가 치솟고 있다. 연합뉴스·소방청 제공

20일 화재가 발생한 대전 대덕구 문평동 자동차 부품제조 공장에서 검은 연기가 치솟고 있다. 연합뉴스·소방청 제공

[속보] 대전 대덕구 자동차 부품공장 화재…오후 2시 30분 중상 35명, 경상 15명

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