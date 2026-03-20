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공무원노조 “BTS 공연에 무분별한 동원 중단하라”

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본문 요약

오는 21일 광화문광장에서 열리는 그룹 방탄소년단 공연에 공무원들이 대거 투입되자 공무원노조가 "무분별한 행사 동원을 중단하라"고 촉구했다.

공무원들은 제설·수방·폭염 대응, 선거사무, 당직근무, 각종 행사 지원 등으로 업무시간 외 근무에 시달리고 있지만 이에 대한 보상은 충분하지 않다는 것이다.

노조는 이번 공연과 관련해 "주말에 대규모 동원을 하면서도 근무명령의 기준과 범위, 근무시간 수당 지급 여부, 대체휴무 보장 여부 등에 대한 명확한 안내조차 없이 일방적 지시만 내려진다면, 이는 공공행정의 이름으로 공무원 노동을 소모품으로 취급하는 것이나 다름없다"고 비판했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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공무원노조 “BTS 공연에 무분별한 동원 중단하라”

입력 2026.03.20 14:49

  • 김남희 기자

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“수당이나 대체휴무 관련 안내도 없어”

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 하루 앞둔 20일 서울 광화문광장에서 공연 준비작업이 이뤄지고 있다. 정지윤 선임기자

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 하루 앞둔 20일 서울 광화문광장에서 공연 준비작업이 이뤄지고 있다. 정지윤 선임기자

오는 21일 광화문광장에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS) 공연에 공무원들이 대거 투입되자 공무원노조가 “무분별한 행사 동원을 중단하라”고 촉구했다.

전국공무원노동조합 서울지역본부는 20일 성명을 내고 “서울시와 자치구 공무원들이 행사에 대규모로 투입되고 있다”며 “정당한 보상도 없이 휴식권과 건강권이 심각하게 침해되고 있다”고 밝혔다.

노조는 “대규모 행사의 안전관리의 1차 책임은 주최 측에 있다”며 “민간 안전인력 확보와 자체 계획 수립이 우선돼야 한다”고 강조했다. 대규모 인파가 예상되는 행사에서 안전 확보가 필요하다는 점은 인정하면서도, 이를 이유로 공무원을 대거 차출하는 것은 정당화될 수 없다는 것이다.

공무원 동원 문제가 반복돼 온 관행이라고도 지적했다. 공무원들은 제설·수방·폭염 대응, 선거사무, 당직근무, 각종 행사 지원 등으로 업무시간 외 근무에 시달리고 있지만 이에 대한 보상은 충분하지 않다는 것이다.

노조는 이번 공연과 관련해 “주말에 대규모 동원을 하면서도 근무명령의 기준과 범위, 근무시간 수당 지급 여부, 대체휴무 보장 여부 등에 대한 명확한 안내조차 없이 일방적 지시만 내려진다면, 이는 공공행정의 이름으로 공무원 노동을 소모품으로 취급하는 것이나 다름없다”고 비판했다.

방탄소년단은 오는 21일 오후 8시 서울 종로구 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’ 공연을 연다. 당일 현장 안전 관리를 위해 서울시와 구청 소속 공무원 2270명과 경찰 7000여명이 투입된다.

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