공정위, ‘석화 구조조정 2호’ 롯데케미칼-여천NCC 기업결합 사전심사 개시

공정거래위원회가 롯데케미칼과 여천NCC 간 기업결합에 대한 사전심사를 개시했다. 롯데케미칼과 HD현대케미칼 간 기업결합에 이어 두번째 ‘석화업계 구조조정’ 기업결합 건이다.

공정위는 20일 롯데케미칼과 여천NCC 간 기업결합 건에 대한 사전심사 신청서를 접수하고 심사를 개시했다고 밝혔다. 지난해 11월 사전심사를 개시한 롯데케미칼과 HD현대케미칼 간 기업결합에 이은 석유화학 사업재편발 제2호 기업결합 사례다.

사전심사는 기업결합 대상 회사가 정식 신고기간 이전에 해당 기업결합이 경쟁을 제한하는지를 살펴달라고 공정위에 요청하는 제도다. 정부는 업계 부진이 심해지자 지난해 기업들에 신속하게 자발적 구조조정에 나서달라고 당부한 바 있다.

롯데케미칼과 여천NCC는 여수 석유화학단지 내 나프타분해설비(NCC)를 중심으로 석유화학제품 생산시설을 운영하고 있다. 나프타분해설비는 원유 정제과정에서 추출한 나프타 등을 원료로 에틸렌, 프로필렌 등 기초유분을 생산하는 설비다. 여천NCC 지분은 한화솔루션과 DL케미칼이 50%씩 보유 중이다.

롯데케미칼은 우선 기업결합을 위해 여수 공정 일부를 물적분할한다. 분할 신설법인은 여천NCC와 합병해 여천NCC만 존속시킬 계획이다. 동시에 한화솔루션과 DL케미칼은 여수 공장 일부를 여천NCC에 현물로 출자한다.

이후 롯데케미칼이 여천NCC의 신주를 취득해 최종적으로 롯데케미칼, 한화솔루션, DL케미칼이 여천NCC 지분을 3분의 1씩 보유하게 된다.

공정위는 해당 기업결합으로 여수 지역 내 나프타분해설비와 합성수지제품 등의 생산이 통합되고, 나프타분해설비에서 생산된 기초유분과 합성수지 등 다운스트림 제품 간 수직 계열화도 발생할 것으로 예상했다.

공정위는 “이달 초부터 해당 기업들과 사전협의를 거치는 등 신속한 심사를 위해 노력해왔다”면서 “석유화학산업의 전체 가치사슬과 인접시장 및 중소기업 등 거래상대방에 광범위한 영향을 미치는 점을 고려해 면밀한 심사를 진행할 것”이라고 말했다.