이 대통령, 패럴림픽 메달리스트 이름 한명씩 부르며 “불굴의 투혼 생생하게 보여줘”

이재명 대통령은 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 선수단을 20일 청와대로 초청해 “정부는 여러분이 흘린 땀과 열정이 대한민국 장애인 스포츠 발전으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 메달리스트들의 이름을 일일이 부르며 “불굴의 투혼의 어떤 것인지를 생생하게 보여줬다”고 말했다.

이 대통령은 이날 낮 청와대 영빈관에서 동계패럴림픽 선수단 격려 오찬을 열고 “대한민국을 대표해 한계를 뛰어넘는 도전으로 우리 국민과 전 세계인들에게 뜨거운 감동과 자부심을 안겨준 여러분 정말로 수고 많으셨다”며 이같이 말했다.

이번 동계패럴림픽 선수단은 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 1개를 획득해 종합 13위로 대회를 마무리했다. 이는 2018 평창 동계패럴림픽을 뛰어넘는 역대 최고 성적이다. 이 대통령은 동계패럴림픽 기간 선수들의 메달 소식을 SNS에 전하며 격려해 왔다.

이 대통령은 이번 대회 금메달 2개를 목에 건 노르딕스키 김윤지 선수 등 메달리스트들의 이름을 일일이 부르며 “모두 불굴의 투혼의 어떤 것인지를 국민에게 생생하게 보여주셨다”고 밝혔다. 이 대통령은 코치진과 선수단 지원 인력에도 “여러분의 노고 덕분에 우리 선수단이 역대 최고의 훌륭한 성과를 낼 수 있었다”고 했다.

이번 동계패럴림픽 최우수선수(MVP)로 선정된 김윤지 선수는 대표 발언에서 “여러분께 애국가를 들려드릴 수 있어서 정말 행복한 시간이었다”며 “장애인 스포츠에 도전하고 싶은 장애인 분들이 계신다면 겁내지 말고 도전해 자신의 재능을 꼭 찾길 바란다”라고 말했다.

휠체어 컬링 종목의 이용석 선수는 건배사를 통해 “선수단은 태극기를 가슴에 달고 하나의 팀이 되어 새로운 역사를 써 내렸다”며 “국민 여러분의 성원과 보이지 않는 곳에서 노력해 준 많은 분의 희생이 있었기에 가능했다”고 감사의 뜻을 표했다.