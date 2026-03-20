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압도적인 스케일의 BTS 컴백 공연···5층 건물 무대, 23개 현장 카메라, 124개 모니터

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그룹 방탄소년단이 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 여는 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'이 넷플릭스를 통해 전 세계 190개국에 생중계 된다.

이번 공연은 무대 규모부터 투입되는 중계 장비까지 모든 면에서 역대급 스케일을 자랑한다.

20일 넷플릭스 등에 따르면 이번 공연은 8개 언어를 사용하는 10개국 출신 스태프가 참여한 방대한 프로덕션팀이 협업한다.

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압도적인 스케일의 BTS 컴백 공연···5층 건물 무대, 23개 현장 카메라, 124개 모니터

입력 2026.03.20 15:25

수정 2026.03.20 15:36

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방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 무대가 설치된 서울 광화문광장 일대 전광판에 공연을 알리는 영상 광고가 나오고 있다. 정지윤 선임기자

방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 무대가 설치된 서울 광화문광장 일대 전광판에 공연을 알리는 영상 광고가 나오고 있다. 정지윤 선임기자

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 여는 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)이 넷플릭스를 통해 전 세계 190개국에 생중계 된다. 이번 공연은 무대 규모부터 투입되는 중계 장비까지 모든 면에서 역대급 스케일을 자랑한다.

20일 넷플릭스 등에 따르면 이번 공연은 8개 언어를 사용하는 10개국 출신 스태프가 참여한 방대한 프로덕션팀이 협업한다.

무엇보다 압도적인 무대 규모가 눈길을 끈다. 무대 지붕의 최고 높이는 5층 건물과 맞먹는 14.7m에 달하며 무대 너비는 17m다. 현장에선 카메라 총 23대가 방탄소년단의 귀환을 여러 각도로 포착한다. 최상의 앵글을 위해 1.6㎞ 이상 떨어진 주변 건물 옥상 곳곳에도 카메라가 배치된다. 중계팀은 역동적 라이브 무대를 담아내기 위해 총 124개의 모니터를 가동한다. 상공 이동형 ‘이글아이’(EagleEye) 시스템, 최대 10m 높이의 ‘타워캠 XL’, 원격 조정 이동 카메라, 스태디캠 등 사용되는 특수 카메라 종류도 다양하다.

투입되는 방송 장비도 엄청나다. 총 16만4500㎏의 장비가 투입되는데, 이는 2295개의 플라이트 케이스(장비 보호 케이스)와 58건의 선적 화물 분량이다. 설치되는 전력 케이블의 길이는 9.5㎞에 이른다. 이는 방탄소년단 공식 응원봉(아미밤) 4만1536개를 일렬로 이은 것과 같은 길이다.

이번 공연의 총연출은 미국 최대 스포츠 연계 음악 이벤트로 꼽히는 슈퍼볼 하프타임쇼를 연출한 해미시 해밀턴 감독이 맡았으며, 하이브·빅히트 뮤직 등이 총괄 제작을 맡았다.

방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 무대가 설치된 서울 광화문광장 일대에서 팬들이 기념촬영을 하고 있다. 정지윤 선임기자

방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 무대가 설치된 서울 광화문광장 일대에서 팬들이 기념촬영을 하고 있다. 정지윤 선임기자

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