[속보]“14명 연락 안돼” 대전 자동차 부품공장 화재···중상 24명·경상 29명

20일 대전 자동차 부품제조 공장에서 불이 나 소방당국이 국가소방동원령을 발령했다. 이 불로 53명의 부상자가 발생하는 등 인명피해도 이어지고 있다. 공장 직원 14명은 소재 파악이 되지 않고 있다.

이날 오후 1시17분쯤 대전 대덕구 문평동에 있는 자동차 엔진벨브 제조 공장에서 불이 났다. 소방당국은 신고 접수 9분만인 오후 1시26분쯤 대응 1단계를 발령한데 이어 오후 1시33분 대응 2단계로 상향 했으며, 다수의 인명피해 발생을 우려해 오후 1시53분을 기해 국가소방동원령을 발령했다.

소방당국과 관계기관은 소방차 등 장비 100여대와 인력 250여명을 투입해 진화 작업을 진행 중이다. 불이 난 공장은 2개 건물로 구성돼 있다. 최초 화재가 난 건물은 전소되고 일단 불길이 잡힌 상태지만, 불이 옆 건물로 옮겨붙어 연소 확대에 총력을 기울이고 있다.

이번 화재로 오후 4시 현재까지 중상자 24명과 경상자 29명 등 모두 53명의 부상자가 발생한 것으로 파악됐다. 사고 당시 공장 내부에는 직원 170명이 근무 중이었던 것으로 파악됐으며, 이 가운데 14명이 연락두절 상태다.

남득우 대전대덕소방서장은 현장 브리핑에서 “현재까지 파악되기로는 14명이 연락이 되지 않고 있는데 공장 내부에 있었는지 출장 등으로 외부에 있었는지 정확하지 않으며 경찰에서 소재를 확인하고 있다”며 “화재 발생 건물은 붕괴 위험 등으로 인해 아직 내부 수색을 할 수 있는 단계는 아니다”라고 밝혔다.

이어 “화재 현장에 나트륨이 보관돼 있어 물을 뿌리는 데 한계가 있었고, 급격하게 연소가 확대돼 진화에 어려움이 있었다”며 “현재 결사적으로 연소 확대를 저지하고 있으며, 화재 원인은 진화가 끝나는대로 조사할 예정”이라고 말했다.

대덕구는 이날 오후 2시5분쯤 재난 문자를 통해 화재사고 발생 사실을 알리며 “인근 주민은 사고지점에서 먼 곳으로 이동하고, 차량은 우회하기 바란다”고 안내했다.