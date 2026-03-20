“찍어서 SNS 올리자” 봄철 나들이 수요에 카메라·액션캠 매출 증가

봄철 나들이 시즌을 맞아 카메라와 액션캠 수요가 급증하고 있다. 최근 SNS 활동과 관련한 소비자 관심이 늘어난 영향으로 풀이된다.

롯데하이마트는 이달 1~18일 가전 매출을 분석한 결과, 카메라와 액션캠 매출이 지난해 같은 기간보다 각각 약 70%, 20% 증가했다고 20일 밝혔다. 카메라와 액션캠은 지난해에도 전년보다 매출이 각각 40% 증가했던 품목으로, 수요가 꾸준히 증가하고 있다.

사진과 영상에서 모두 하이브리드 신제품 수요가 높게 나타났다. 소니 ‘A7M5’, 캐논 ‘EOS R6 Mark III’ 등 고성능 제품이 대표적이다. 캐논 ‘PowerShot V1’과 소니 ‘ZV-E10M2K’ 등 스마트폰보다 화질이 좋으면서 가방에 쏙 들어가는 크기인 이른바 ‘똑딱이’로 불리는 디지털 카메라 수요도 다시 늘고 있다.

디자인도 다양해졌다. 니콘 ‘Z f’, ‘Z fc’ 등 필름 카메라 감성을 살린 제품이 MZ세대를 중심으로 인기를 끌고 있다. 카메라가 단순히 기기 성능을 넘어 패션 아이템이자 소장 가치 높은 취미 도구로 소비되는 것이라고 회사 측은 설명했다.

롯데하이마트는 고객 수요를 고려해 이달 말까지 전국 매장과 온라인몰에서 카메라·액션캠 행사 상품을 특가에 제공한다. 니콘 미러리스 카메라 ‘Z fc 16-50 Kit’(112만원), 소니 미러리스 카메라 ‘A7CM2’(236만원), DJI 액션캠 ‘오즈모 액션6 어드벤처 콤보’(71만 3,000원) ‘오즈모 포켓3 콤보’(75만 6000원) 등은 인터넷 최저가 수준으로 판매한다.

롯데하이마트 관계자는 “다양한 브랜드의 인기 상품들을 특별 혜택가에 구매하고 좋은 추억 많이 남기시기 바란다”고 말했다.