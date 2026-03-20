관심·논란 함께 뒤따른 BTS 광화문 공연 D-1···기대·긴장 교차 속 막바지 준비 한창

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연까지는 하루가 남았는데도 20일 서울 종로구 광화문광장은 이미 시민과 관광객으로 발 디딜 틈 없이 붐볐다. 행사를 앞두고 일찌감치 인파가 몰리자 현장에 배치된 경찰과 공연 관계자들도 분주해졌다. 무대 설치 현장 등을 통제하면서 수시로 상황을 점검하는 등 긴장한 모습이 역력했다.

이날까지 공연장 설치는 거의 마무리됐다. 광화문광장에는 객석이 빼곡히 들어섰고 간이 화장실도 설치됐다.

점심시간 무렵 시민들이 더 늘어나면서 광장 곳곳의 보행로에서 ‘병목현상’이 벌어졌다. 공연장 설치로 좁아진 보행로를 인파가 가득 채우면서 시민들은 차도 쪽까지 바짝 붙어 조심스레 발걸음을 옮겼다. 설치된 무대 앞에서 보행자들이 사진을 찍기 위해 멈춰서자 혼잡이 벌어졌다. 현장 관계자들은 경광봉을 들고 “멈추지 말고 이동해달라”고 소리쳤다. 인파 속 한 시민은 일행에게 “벌써 이러면 내일은 어떡하냐”고 했다.

광장 인근 골목의 한 편의점에는 ‘BTS 최인접 편의점’이라는 홍보물이 붙었고, 직원들은 편의점 앞에서 BTS 맴버들의 피겨 진열 작업을 하고 있었다. 시민들은 “신기하다”며 발걸음을 멈추고 이를 지켜봤다. 이 편의점 앞 인도도 인파로 가득 차 혼잡했다.

경찰은 광장과 인근 도로에 안전펜스와 폴리스라인을 설치한 데 이어 광장 남단에 현장 지휘차량·고공 관측차를 배치했다. 곳곳에 미리 바리케이드를 세워 현장 통제를 본격화했다.

광장 인근 건물들도 출입 통제를 준비했다. 세종문화회관은 이날 오전부터 주 출입문이 이미 굳게 닫혔다. 대한민국역사박물관 입구에는 다음날 임시 휴관을 알리는 공지가 붙었다. ‘광화문 전경 명소’로 알려진 박물관 8층 옥상정원에 관광객 수십명이 몰리자 옥상에도 경찰관이 배치됐다. 때마침 맞은편 정부서울청사 건물에 대형 현수막 설치작업이 진행되자 관광객들은 이를 배경 삼아 사진을 찍었다. 현장 관계자는 “오늘 저녁부터 내일까지 이곳은 폐쇄될 예정”이라고 설명했다. 옥상정원 바로 아래층에는 문화체육관광부의 현장 상황관리본부가 설치됐다.

이날 오후 9시부터 출입구 폐쇄가 예정된 지하철 5호선 광화문역 곳곳에는 이를 알리는 안내문이 붙었다. 광화문 광장 버스정류장에도 임시 우회 버스 노선도가 노선별로 빼곡히 붙었다. 서울시 공유자전거 ‘따릉이’도 멈췄다. 광장 인근 따릉이 대여소엔 임시 폐쇄 안내문이 붙었다. 통신사들은 몰릴 인파에 대비해 기지국을 증설했다. 광장 옆 미국대사관 인근 차도에는 통신사들의 임시 기지국 차량이 빼곡히 늘어섰다.

이번 공연을 앞두고 비판과 논란도 나왔다. 시민단체 문화연대는 지난 19일 ‘정부가 해야 할 일은 특정 산업과 대형 문화기업을 지원하는 것이 아니라, 훼손된 문화예술 생태계의 다양성·창의성·자율성·공공성을 어떻게 회복할 것인가를 묻고 실천하는 것’이라며 비판 논평을 내기도 했다.

정부는 인파 사고 등 우려에 이날까지 관계자들이 연이어 현장을 찾아 점검하는 등 초긴장 상태다. 앞서 유재성 경찰청장 직무대행, 박정보 서울경찰청장이 현장을 점검한 데 이어 이날 오후에는 윤호중 행정안전부 장관과 경찰·소방 관계자들도 현장을 찾아 준비상황을 점검했다.