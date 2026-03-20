BTS RM, 리허설 중 부상···“공연서 움직임 최소화”

그룹 방탄소년단(BTS) 리더 RM이 서울 광화문광장에서 열리는 컴백 기념 공연을 이틀 앞둔 지난 19일 리허설 진행 중 부상을 입었다고 소속사 빅히트뮤직이 20일 밝혔다. RM은 의료진 소견 등에 따라 오는 21일 공연에서 움직임을 최소화하기로 했다. 이에 따라 RM은 무대에는 함께 오르되 안무 등 일부 퍼포먼스에 제한을 둘 것으로 보인다.

빅히트뮤직은 이날 오후 팬 플랫폼 위버스에 글을 올려 “RM은 3월19일 공연 리허설 진행 도중 발목 부상을 입어 병원으로 이동해 정밀 검사 및 진료를 받았다”며 이같이 밝혔다.

빅히트뮤직에 따르면 RM은 검사 결과 부주상골 염좌 및 부분인대 파열과 거골 좌상(인대 손상 및 염증) 진단을 받았고, 다리 깁스 후 최소 2주간 움직임을 최소화하며 회복에 전념해야 한다는 의료진의 소견을 받았다.

빅히트뮤직은 RM이 공연에 대한 의지가 강한 상태지만, 건강을 최우선으로 고려해 이 같은 결정을 했다고 밝혔다. 빅히트뮤직은 “광화문이라는 상징적인 공간에서의 컴백 무대인만큼 완성도 높은 공연을 만들고자 하는 아티스트 본인의 의지가 매우 강했으나, 당사는 의료진의 소견을 최우선으로 고려하고 부상 부위 악화를 방지하기 위해 에서 RM의 움직임을 최소화하기로 아티스트 본인과 함께 어렵게 결정했다”고 설명했다.

부상을 입은 RM은 멤버들과 무대에 함께 오르지만 안무 등 일부 퍼포먼스에는 제한을 둘 것으로 보인다. 빅히트뮤직은 “팬 여러분과 관객분들께 아쉬움을 드리게 된 점 깊은 양해 부탁드린다”며 “RM은 가능한 범위 내에서 무대에 참여해 아미(BTS 팬덤명) 여러분 및 관객 여러분과 호흡하고자 한다”고 밝혔다.

RM은 이날 컴백 기념 위버스 라이브에서 “제가 멋진 (컴백쇼) 무대와 콘서트를 함께 준비하고 있었는데, 준비하다가 제가 좀 열심히 했다. 그날따라 열심히 했는데 발목 부상이 생겼다”고 설명했다.

그는 “아주 심각한 부상은 아니다”라며 “부상으로 인해 당장 퍼포먼스를 보여드리기가 어려워져 (안무에) 함께할 수는 없지만, 무대에는 올라갈 것”이라고 밝혔다. 그는 그러면서 “콘서트까지 예후 관리를 열심히 해서 좋은 모습을 보여드리겠다”고 말했다.