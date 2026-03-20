‘BTS 공연에 난감’ 광화문 결혼식장 하객들, 경찰버스 타고 간다

을지로3가역~프레스센터 구간 경찰버스 투입

21일 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연으로 교통이 통제돼 인근 결혼식장 하객 등이 불편을 겪게 되자 경찰이 이동을 지원하기로 했다.

20일 경향신문 취재를 종합하면 서울경찰청은 공연 당일인 21일 오후 3시부터 결혼식이 예정된 오후 4시까지 을지로3가역~한국프레스센터 구간에 경찰버스를 투입해 하객들을 이송하기로 했다.

공연 당일 오후 3시부터 밤 10시까지 서울지하철 광화문역·시청역·경복궁역에는 지하철이 서지 않는다. 을지로입구역도 혼잡 상황에 따라 무정차 통과가 시행될 수 있다. 세종대로·사직로·새문안로 등을 경유하는 시내버스 51개 노선도 이날은 우회 운행하는 등 사실상 대중교통이 차단된다.

광화문 인근에서 결혼식을 하는 예비 신랑·신부들은 최근까지 공연 주최 측과 서울시 등에 이동 지원을 요청했으나 뚜렷한 지원 방침을 듣지 못한 것으로 알려졌다. 경찰은 내부 논의 끝에 경찰버스 수송 방안을 제시한 것으로 전해졌다. 버스 수송에는 응급용으로 비워둔 차선을 이용할 것으로 보인다.

경찰 관계자는 “결혼식이 열리는 오후 4시는 가장 인파가 많을 것으로 예상되는 시간대”라며 “식장에 들어가는 것 자체가 어려울 수 있겠다고 판단했다. 시민 불편을 최소화하는 차원에서 결정했으며, 구체적인 버스 운용 방식은 논의 중”이라고 덧붙였다.

BTS 공연을 앞두고 세종대로 광화문~시청 구간 차도는 공연 전날인 20일 오후 9시부터 다음날인 22일 오전 6시까지 33시간 동안 전면 통제된다.