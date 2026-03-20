여수산단 재편계획서 최종 제출…여천NCC 2·3공장 폐쇄 가능성

전남 여수 석유화학 산업단지는 국내 최대 에틸렌 제조사인 여천NCC를 중심으로 구조조정이 진행될 것으로 보인다.

산업통상부는 20일 여천NCC·롯데케미칼·한화솔루션·DL케미칼 등 4개사가 여수시 석유화학 산업단지 사업재편계획서 최종안을 제출했다고 밝혔다.

이번 사업재편계획서 핵심은 롯데케미칼 여수공장 나프타분해시설(NCC)을 분할해 여천NCC와 통합하고 이를 기반으로 신설법인을 설립한다는 내용이다. 여천NCC는 한화솔루션과 DL케미칼이 지분 50%씩을 보유한 합작회사다.

업계에선 이 과정에서 여천NCC 2공장이 문 닫을 가능성이 크다고 본다. 여천NCC 3공장은 이미 폐쇄한 상태다. 연간 생산량이 각각 91만5000t, 47만t에 달하는 2·3공장이 가동을 중단하면 여천NCC 생산량은 기존 228만t에서 90만t 수준으로 줄어든다.

해당 재편안이 최종 승인되면 연간 에틸렌 생산 능력은 약 138만5000t 줄어들게 된다. 앞서 충남 대산산단 기업들이 감축하기로 한 110만t과 합치면 지난해 정부가 제시한 감축 목표량(최대 370만t) 중 약 67%가 달성되는 것이다.

이번 결정은 여천NCC 대주주인 한화솔루션과 DL케미칼이 에틸렌 공급 과잉에 대응하기 위한 조치라는 평가가 나온다.

최종 제품을 생산하는 다운스트림 부문에선 DL케미칼 PE(폴리에틸렌), 한화솔루션 여수 PE·석유수지, 롯데케미칼 기초소재 여수사업 부문 등 주주사의 경쟁력 있는 주력 사업을 신설법인에 통합하기로 했다. NCC 설비와 범용 석유화학 제품 설비 일부를 합리적으로 조정하는 조처다.

통합법인은 의료용 LDPE(저밀도 폴리에틸렌), 자동차·전선용 기능성 POE(폴리올레핀엘라스토머) 등 고부가 제품 중심으로 사업 구조를 전환하기로 했다.

산업부는 향후 사업재편계획심의위원회를 열고 구조변경 및 사업혁신 등 사업재편 요건 충족 여부를 심사할 계획이라고 밝혔다. 생산성 향상, 재무 건전성 확보 등 사업재편계획서의 목표 달성 가능성도 살핀다.

재편안이 최종 승인되면 정부는 세제 지원, 상법 특례 등 지원에 나설 계획이다. 김정관 산업부 장관은 “그간 범용 중심 사업구조로 고전하던 여천NCC가 이번 사업 재편에 성공한다면 효율성을 높이고 고부가 구조로 체질을 개선하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

이번 개편안은 정부가 지난해 8월 석유화학 산업 구조조정을 촉구한 이후 업계가 내놓은 두 번째 재편안이다. 대산산단 재편안은 지난달 정부 승인을 받아 구조조정이 진행되고 있다.