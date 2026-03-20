‘케이팝포플래닛’ 창립 김혜경 디렉터 누룰 사리파 캠페이너도 함께 선정 앨범 과소비·스트리밍 탄소 문제 등 지적 전 세계 80여개국 8만5000명 이상 참여

앨범 과소비와 탄소배출 문제를 비판하며 ‘지속가능한 덕질’을 제안해온 케이팝 팬 활동가들이 또다시 국제적 주목을 받았다.

글로벌 다큐멘터리 잡지 내셔널지오그래픽은 지난 17일 케이팝 팬 주도의 기후행동 플랫폼 ‘케이팝포플래닛(Kpop4planet)’ 창립자 김혜경 디렉터와 누룰 사리파 캠페이너를 ‘2026 내셔널지오그래픽 33인(NG33)’에 선정했다. 김 디렉터는 이 상을 받은 첫 한국인이다.

앞서 활동가들은 2023년 BBC 선정 ‘올해의 여성 100인’, 2024년 영국 인디펜던트 선정 ‘기후 100인’ 등에도 이름을 올린 바 있다.

NG33은 내셔널지오그래픽이 1888년 미국 워싱턴DC에서 협회를 창립한 33인을 기리기 위해 제정한 상으로, 선구자(visionaries)·창작자(creators)·아이콘(icons)·모험가(adventurers) 등 분야별로 인물을 선정한다. 김 디렉터와 사리파 캠페이너는 ‘선구자’ 부문에 이름을 올렸다.

올해 선정자에는 환경 보호 활동을 이어오며 국제보존협회 부회장을 맡고 있는 배우 해리슨 포드, 세계 빈곤 지역에서 지속 가능한 버섯 재배를 장려하는 짐바브웨의 농부 치도 고베라, 무료 언어 강좌 앱인 듀오링고의 공동 창업자로서 난민과 저소득층 학생들의 영어능력시험 응시료를 지원한 루이스 폰 안 등도 이름을 올렸다.

내셔널지오그래픽은 “우리는 시대의 가장 중요한 과제에 맞서 의미 있는 진전과 놀라운 혁신을 이루어내는 특별한 인물들을 선정했다”며 “이들은 전 세계에서 활동하는 대담한 사상가이자 문제해결사로서 세상에는 창의적인 해결책과 시급한 행동이 필요하다고 믿으며 변화를 선도하고 있다”고 밝혔다.

김 디렉터는 “기후 정의를 위해 기업과 정부를 실제로 바꿔온 케이팝 팬들의 성과를 인정받아 감사하다”며 “케이팝 팬층의 핵심인 아시아 청년 여성들은 이미 수많은 사회운동의 최전선에 서 있다. 이들이 기후 위기 해결의 중심에서도 스스로 힘을 발휘할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.

사리파 캠페이너는 “기후위기는 국경을 넘는 전 지구적인 문제인 만큼, 인도네시아의 석탄 발전 확대를 초래하는 한국 등 선진국들의 금융 지원 중단을 요구하는 목소리에도 귀 기울여 달라”고 밝혔다.

2021년 설립된 케이팝포플래닛은 케이팝 산업에 친환경·탈탄소 전환을 요구해온 팬 주도 플랫폼이다. 국내외 음원 스트리밍 플랫폼을 대상으로 ‘재생에너지 100% 사용’을 촉구하며, 음악 스트리밍 과정에서도 탄소 배출이 발생한다는 점을 알리고 기업의 책임을 요구해왔다. 일부 기업은 이후 재생에너지 전환 계획을 담은 일정을 밝히기도 했다.

앨범 과소비로 인한 플라스틱 쓰레기 문제를 공론화하는 ‘죽은 지구에는 케이팝도 없다’ 캠페인도 주목받았다. 케이팝포플래닛은 연예 기획사들이 팬 사인회 응모권, 랜덤 포토카드 등의 확률형 시스템을 만들어 팬들에게 앨범 중복 구매를 조장하고 상품을 과잉생산해 환경을 오염시키고 있다고 비판했다. 팬들의 요구로 일반 플라스틱보다 탄소배출량이 적은 신소재로 만들어진 앨범, 실물 CD가 없는 NFC 앨범·QR코 앨범 등이 속속 출시됐다. 지난해 YG엔터테인먼트는 지속가능경영보고서에 ‘친환경 앨범 로드맵’을 포함하기도 했다.

이들은 기업 활동에 대한 문제 제기도 이어왔다. 케이팝포플래닛은 방탄소년단(BTS)을 활용해 친환경 차량을 홍보한 현대자동차가 인도네시아 석탄발전 사업과 관련된 기업과 협약을 맺자 이를 비판하며 철회를 요구했다. 최근에는 온실가스를 내뿜고 폐기물을 대량 배출하는 콘서트를 저탄소·친환경으로 전환하기 위한 ‘케이팝 카본 헌터스’ 캠페인을 진행하고 있다.

케이팝포플래닛 활동에는 현재까지 전 세계 80여개국에서 8만5000명 이상의 팬이 참여했다.