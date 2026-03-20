고 정주영 명예회장 25주기···정의선·정몽준·정기선 등 현대가 다 모이나

고 아산 정주영 현대그룹 명예회장 서거 25주기를 맞아 범현대 일가가 20일 정 명예회장 옛 자택에 모인다.

20일 현대차그룹에 따르면 정 명예회장의 25주기를 하루 앞둔 이 날 오후 6시부터 서울 종로구 청운동 자택에서 제사가 진행된다. 범현대가가 청운동 자택에 모이는 것은 지난해 8월 고 변중석 여사 18주기 이후 약 7개월 만이다.

이날 제사에는 정 명예회장 장손인 정의선 현대차그룹 회장과 정몽준 아산재단 이사장, 정기선 HD현대 회장, 정몽윤 현대해상 회장, 며느리인 현정은 현대그룹 회장 등이 참석할 것으로 보인다. 정 명예회장의 조카인 정몽원 HL그룹 회장과 정지선 현대백화점그룹 회장 등도 참석할 가능성이 크다.

현대가는 2015년 8월 변 여사 8주기부터 제사 장소를 청운동 옛 자택에서 한남동에 있는 정몽구 현대차그룹 회장 자택으로 옮겼다가 2019년 8월 변 여사 12주기부터 다시 청운동에 모이고 있다. 청운동 자택은 2001년 정몽구 현대차그룹 명예회장이 상속받았고, 2019년 아들인 정의선 회장에게 소유권을 넘겨줬다.

현대차그룹은 앞서 지난달 25일 정의선 회장과김혜경 여사를 비롯한 정·재계 인사와 그룹 인사 등 총 2500여명이 참석해 정 명예회장의 25주기 추모 음악회를 열었다.

HD현대도 20일 경기 성남시 판교 HD현대 글로벌 R&D센터에서 정 명예회장 25주기 추모행사를 열었다. 정 명예회장의 손자인 정기선 회장은 추모사를 통해 “25년이라는 시간이 지났지만, 창업자님의 삶과 정신은 여전히 우리 안에 깊이 남아 있다”며 “불가능해 보이던 일을 현실로 만들어낸 발자취는 HD현대가 존재할 수 있는 원동력이 되었다”고 말했다.

HD현대는 이날 임직원들에게 정 명예회장의 소탈한 삶을 담은 특별 식단을 제공했다고 밝혔다. 특별 식단은 정 명예회장의 초심을 상징하는 ‘강원도식 감자밥’부터 실용 정신을 담은 ‘영양만점 골동반’, 현장 중심 리더십을 연상케 하는 ‘맑은 양지설렁탕’, 생전에 즐겨 찾던 ‘시원한 강릉 물막국수’ 등이다.

HD현대중공업과 HD현대삼호도 이날 울산과 전남 영암 본관 창업자 흉상 앞에서 각각 추모식을 열었다.