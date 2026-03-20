창간 80주년 경향신문

5·18 성폭력 생존자 “국가의 국민 존엄 침해…시대의 아픔 해소되길”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울중앙지법 민사합의22부가 20일 진행한 5·18 성폭력 피해자 국가배상 소송 두 번째 변론에서 원고 김복희씨가 이렇게 말했다.

이어 "무고한 시민에게 국가가 가한 신체적·정신적 폭력은 생애사적 영향을 미쳤다. 피해자들은 사건 이후 오랜 침묵 속에 살아야 했고, 그 침묵은 자발적이지 않았다"며 "2018년 김선옥님이 언론을 통해 피해를 증언하고 여기까지 오는 데도 9년이 걸렸다"고 말했다.

김씨는 "수십년간 성폭력 피해를 말하지 못하면서 피해자들은 자살하거나 우울증을 앓거나 암 투병을 하고 있다"며 "이 아픔을 역사 속에 드러내지 못하고 가신 분들의 고통을 어떻게 표현할 수 있겠나. 이번 소송을 통해 국가에 대한 국민의 신뢰를 다시 회복하게 되기를 기대한다"고 강조했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

5·18 성폭력 생존자 “국가의 국민 존엄 침해…시대의 아픔 해소되길”

입력 2026.03.20 16:35

  • 김정화 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5·18 성폭력 피해자들의 자조 모임 ‘열매’와 시민단체 연대자들이 20일 서울 서초구 서울법원종합청사 앞에서 국가손배 소송 두번째 변론을 마친 뒤 사진을 촬영하고 있다. 김정화 기자

5·18 성폭력 피해자들의 자조 모임 ‘열매’와 시민단체 연대자들이 20일 서울 서초구 서울법원종합청사 앞에서 국가손배 소송 두번째 변론을 마친 뒤 사진을 촬영하고 있다. 김정화 기자

“재판장님, 이 사건은 시대에 대한 판단을 넘어 국가 권력이 국민 존엄을 침해한 사례를 어떻게 규명하냐에 대한 계기가 될 것입니다. 저희 세대의 고통을 공식적으로 확인하고, 다음 세대에는 국가 폭력이 용납되지 않는 정의로운 사회가 되기를 바랍니다.”

서울중앙지법 민사합의22부(재판장 박정호)가 20일 진행한 5·18 성폭력 피해자 국가배상 소송 두 번째 변론에서 원고 김복희씨가 이렇게 말했다. A4 용지 석 장에 직접 손으로 쓴 글을 읽어 내려가는 동안 김씨의 목소리는 가늘게 떨렸다. 방청석에서는 조용하게 흐느끼는 소리가 터져 나왔다.

김씨는 1980년 5·18 민주화운동 당시 계엄군과 경찰 등으로부터 성폭력을 당한 피해자들의 자조 모임 ‘열매’ 대표를 맡고 있다. 수십년간 침묵으로 고통을 삭이려 애썼던 이들은 2023년 경향신문 여성서사 아카이브 플랫을 통해 5·18 당시 성폭력 피해를 처음으로 공개 증언했다. 5·18민주화운동진상규명조사위원회가 성폭력 사건에 대해 ‘진상규명’ 결정을 내린 뒤인 2024년 12월, 이들은 국가를 상대로 손해배상 소송을 제기했다. 피해자 14명과 가족 3명 등 총 17명은 “국가가 인당 2억원을 배상하라”고 주장했다.

이날 재판부는 갱신 절차를 거친 뒤 원고인 김씨에게 발언 기회를 부여했다. 김씨는 “이 자리에서 개인의 피해 사실이 아니라 그 시대의 아픔에 대해 말씀드리겠다. 1980년 5월 국가는 국민을 보호해야 할 의무를 다하지 않았다”며 말문을 열었다.

이어 “무고한 시민에게 국가가 가한 신체적·정신적 폭력은 생애사적 영향을 미쳤다. 피해자들은 사건 이후 오랜 침묵 속에 살아야 했고, 그 침묵은 자발적이지 않았다”며 “2018년 김선옥님이 언론을 통해 피해를 증언하고 여기까지 오는 데도 9년이 걸렸다”고 말했다.

5·18 성폭력 피해자들의 자조 모임 ‘열매’ 대표 김복희씨가 20일 국가손배 소송 변론이 끝난 뒤 자신이 준비한 발언문을 들어 보이고 있다. 김정화 기자

5·18 성폭력 피해자들의 자조 모임 ‘열매’ 대표 김복희씨가 20일 국가손배 소송 변론이 끝난 뒤 자신이 준비한 발언문을 들어 보이고 있다. 김정화 기자

김씨는 “수십년간 성폭력 피해를 말하지 못하면서 피해자들은 자살하거나 우울증을 앓거나 암 투병을 하고 있다”며 “이 아픔을 역사 속에 드러내지 못하고 가신 분들의 고통을 어떻게 표현할 수 있겠나. 이번 소송을 통해 국가에 대한 국민의 신뢰를 다시 회복하게 되기를 기대한다”고 강조했다.

재판부는 “원고 측에서 제출한 서면과 증거를 확인하고 증거조사 절차를 진행하겠다”며 원고 측에게 “과거 국가폭력 사건들을 참고해 위자료 판단에 필요한 고려사항들을 정리해달라”고 요청했다. 원고 측 대리인인 하주희 변호사가 “원고 두 명 정도가 법정에서 진술하기를 원한다”고 하자, 재판부는 “증거조사 이후 원고 당사자 신문을 위한 기일을 잡을지 고려해보겠다”고 했다. 다음 기일은 오는 5월15일 열린다.

‘5·18 성폭력’ 피해자, 45년 만에 손잡고 법정으로···“우리 몸이 진실의 증거”

7일 서울중앙지법 560호 법정의 방청석 앞줄에 붉은 꽃이 그려진 스카프를 맨 여성 13명이 모여 앉았다. 머리가 희끗희끗하고 지팡이를 잡은 이들은 서로의 표정을 걱정스럽게 살피며 끌어안았다. 누군가 눈물을 쏟으면 서로의 등을 토닥여줬다. 1980년 5·18 민주화운동 당시 계엄군으로부터 성폭력을 당한 피해자들이 국가를 상대로 낸 첫 집단 소송의 재판...

https://www.khan.co.kr/article/202511071350001

‘익명’으로 남은 ‘5·18 성폭력 조사 보고서’…‘본명’으로 나타난 ‘증언자’들 [플랫]

‘1번’ 피해자는 1980년 5월 19일에서 20일 저녁 무렵, 광주 전남여고 후문에서 총을 찬 계엄군들에게 구타당한 뒤 당시 그가 몰던 브리샤 자동차 뒷좌석에서 2명에게 강간당했다. 시부모가 집을 담보로 대출받아 마련해준 차에서 피해를 당한 뒤 한동안 일을 하지 못했다. 아직도 계엄군이 입고 있던 얼룩무늬 군복만 보면 속이 울렁거리고, 그때 맡았던 ...

https://www.khan.co.kr/article/202410021043001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글