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“27일 ‘석유 최고가격’ 재조정 이후 기름값 상승 불가피”

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본문 요약

문신학 산업통상부 차관이 오는 27일 석유 최고 가격 재조정 이후 기름값 상승은 불가피하다고 말했다.

문 차관은 20일 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 국내 원유 수급 위기 관련한 질문을 받고 "최고가격제라 하더라도 고정된 가격이 아니라 국제·유류 제품 가격 상승을 2주 단위로 반영하는 시스템"이라며 이같이 밝혔다.

그는 이어 "국민과 정유사, 정부 등 각각의 경제 주체가 나눠서 부담을 지는 구조이기 때문에 27일 시행되는 2차 최고가격은 올라갈 수밖에 없다는 것을 미리 양해를 구한다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“27일 ‘석유 최고가격’ 재조정 이후 기름값 상승 불가피”

입력 2026.03.20 16:44

수정 2026.03.20 17:05

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  • 최민지 기자

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문신학 산업부 차관, 한 라디오프로서

“시민 차원 에너지 절약도 중요”

석유 최고가격제 시행 후 첫 주말인 15일 서울 시내 한 주유소에서 차량들이 줄을 서있다. 성동훈 기자

석유 최고가격제 시행 후 첫 주말인 15일 서울 시내 한 주유소에서 차량들이 줄을 서있다. 성동훈 기자

중동 정세 불안이 계속되면서 오는 27일 재조정되는 석유 최고가격은 현재보다 오를 것으로 보인다.

문신학 산업통상부 차관이 20일 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 국내 원유 수급 위기 관련한 질문을 받고 “최고가격제라 하더라도 고정된 가격이 아니라 국제·유류 제품 가격 상승을 2주 단위로 반영하는 시스템”이라며 “주유쇼 기름값이 올라갈 수밖에 없다”고 말했다.

문 차관은 “국민과 정유사, 정부 등 각각의 경제 주체가 나눠서 부담을 지는 구조이기 때문에 27일 시행되는 2차 최고가격은 올라갈 수밖에 없다는 것을 미리 양해를 구한다”고 말했다. 최고가격제가 시행되더라도 상한이 고정돼있지는 않다는 점을 알리고 예측 가능성을 높이겠다는 취지다.

이어 중동 전쟁에 따른 원유 수급 불안정을 두고 “비상 상황”이라고 짚었다. 국내 우선 공급을 위해서라면 정유사에 대한 수급 조정 명령이나 수출 제한 조치 등을 취할 수 있으며, 이를 위한 법적 근거 역시 마련돼있다고 덧붙였다.

문 차관은 정부 및 민간 보유 비축유 약 2억배럴로 208일을 버틸 수 있다고 알려진 가운데 실제 여유는 제한적이라는 의견도 밝혔다.

그는 “여러 조건이 들어가 있는 상황에서 208일이고 지금처럼 모든 경제 활동을 다 뒷받침하는 평시 기준으로 하면 208일이 될 수 없다”고 말했다. 이어 “말 그대로 정말 비상상황에 쓰기 위해 남겨놓은 것이고 할 수 있는 모든 수급대책을 한 다음 필요할 때 활용할 계획”이라며 비축유 사용에는 신중한 태도를 보였다.

정부 대응만큼이나 시민 차원의 에너지 절약도 중요하다고 강조했다. 문 차관은 “에너지 절약 전략도 당연히 시행돼야 한다”며 차량 5부제·10부제 등 정책도 여러 검토를 거쳐 시행 시기를 결정하겠다고 말했다.

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https://www.khan.co.kr/article/202603181601011

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