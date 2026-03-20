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본문 요약

그룹 방탄소년단의 신보 <아리랑>의 타이틀곡 '스윔'이 발매 직후 국내 대표 음원 플랫폼 멜론의 '톱 100'에서 1위를 기록했다.

BTS는 2022년에도 '옛 투 컴'으로 발매 1시간 뒤 1위에 올랐는데, 멜론의 차트 개편 이후 최초 기록이었다.

'스윔' 외에도 오후 2시 기준 '보디 투 보디', '훌리건', '에일리언스', 'FYA' 등 신보에 담긴 14곡 전곡이 '톱 100' 차트에 이름을 올렸다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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BTS ‘스윔’ 발매 직후 ‘음원 1위’…신보 ‘아리랑’ 전곡 차트인

입력 2026.03.20 17:05

수정 2026.03.20 17:56

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  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

BTS 신곡 ‘스윔’(SWIM) 뮤직비디오 한 장면. 빅히트 뮤직 제공

BTS 신곡 ‘스윔’(SWIM) 뮤직비디오 한 장면. 빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)의 신보 <아리랑>(ARIRANG)의 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)이 발매 직후 국내 대표 음원 플랫폼 멜론의 ‘톱 100’에서 1위를 기록했다.

20일 멜론에 따르면 이날 오후 1시 공개된 ‘스윔’은 메인 차트라 할 수 있는 ‘톱 100’의 오후 2시 차트에서 진입과 동시에 정상을 차지했다. 스윔은 삶의 파도를 거스르지 않고 자신만의 속도로 헤엄쳐 나가겠다는 의지를 담은 곡이다. 24시간 이용량과 최근 1시간 이용량을 합산해 순위를 매기는 이 차트에서 신곡이 발매 한 시간 만에 정상에 오르는 건 드문 일이다.

멜론이 ‘톱 100’ 차트 순위를 매기는 방식을 지금처럼 변경한 건 2021년의 일이다. BTS는 2022년에도 ‘옛 투 컴’(Yet to Come)으로 발매 1시간 뒤 1위에 올랐는데, 멜론의 차트 개편 이후 최초 기록이었다.

‘스윔’ 외에도 오후 2시 기준 ‘보디 투 보디’(Body to Body·3위), ‘훌리건’(Hooligan·6위), ‘에일리언스’(Aliens·9위), ‘FYA’(11위) 등 신보에 담긴 14곡 전곡이 ‘톱 100’ 차트에 이름을 올렸다.

<아리랑>은 실물 음반으로도 오후 4시 한터차트 기준 111만장 이상이 팔려나갔다. 이 앨범은 지난 1월 선주문량 400만장을 돌파한 바 있다.

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