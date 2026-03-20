김민석, 유시민에 “유명세·TV 출연 즐기는 강남 지식인” 문자 포착…“불편함 드렸다” 공개 사과

김민석 국무총리가 유시민 전 노무현재단 이사장에 대해 “유명세, TV 출연 즐기는 강남 지식인”이라고 언급한 내용이 카메라에 포착됐다. 김 총리는 “사적 표현에서의 불편함”에 대해 공개 사과했다.

20일 정치권에 따르면, 김현 더불어민주당 의원이 지난 19일 국회 본회의장에서 김 총리와 이러한 내용이 담긴 텔레그램 메시지를 주고받은 장면이 뉴데일리 카메라에 포착됐다.

촬영된 사진을 보면 김 의원이 “책 내면 출연해요. 본인이 직접 얘기함요. 어제 매불쇼에서요”라고 메시지를 보내자 김 총리가 “ㅎㅎ 시민형은 유명세, TV 출연 즐기는 강남 지식인 됐지”라고 답장했다.

유 전 이사장은 지난 18일 유튜브 채널 <매불쇼> 방송에 출연해 “원래 제가 비평이 업이 아니니까 잘 안 나오는데 신간 나올 때 매불쇼에 나오잖나”라고 말했다. 그는 이날 방송에서 이재명 대통령과 여권 지지층을 A·B·C로 나눠 설명하고, 최근 정부의 검찰개혁 논의 과정에 대해 비판했다.

김 총리는 이날 페이스북에 “본회의 전의 사적 대화 노출에 불편을 느끼신 국민 여러분께 죄송하다”고 밝혔다. 그는 “유시민 선배님을 늘 형이라 부르며 그 탁월함을 인정하는 사람”이라며 “20여년 전의 정치적 격변 과정에서 제게 느끼셨을 불편을 늘 죄송하게 생각하고, 지난 (불법)계엄 이후 누차에 걸쳐 공개 칭찬해주신 데 감사를 표해왔다”고 밝혔다.

김 총리는 그러면서 “물론 정치적 생각은 달랐던 적이 많다. DJ(김대중 전 대통령)에 대한 생각도, 민주당에 대한 생각도, 국면에 대한 판단도 달랐던 적이 많다”며 “최근 검찰개혁 과정에 대한 논평의 정확성과 세밀함, A·B·C론의 타당성과 부작용 등에 대해서도 생각이 다르다. 제가 보다 자유로워지면 편히 말씀을 나눠보고 싶기도 하다”고 밝혔다. 김 총리는 “사적 표현에서의 불편함에 대해 다시 한번 정중히 공개 사과드린다”라고 했다.

정청래 민주당 대표는 이날 <매불쇼>에 출연해 유 전 이사장이 언급한 자신과의 악연에 대해 연이틀 사과했다. 정 대표는 “유시민 선배 말씀처럼 19년 동안 얼굴 본 적도 없다”며 “언젠가는 사과하고 풀어야겠다고 생각했는데 그럴 기회가 잘 없었다”라고 말했다.

정 대표는 “(지난 1월) 이해찬 전 국무총리 장례식장에서 (유 전 이사장과) 5일 내내 같이 있었다. 사람들 눈치 못 채게 대화도 많이 했는데, 장례식 고생하셨다고 전화하려고 하니 번호가 없더라”라며 “장례식 끝나고 전화를 한번 드린 적은 있다”라고 말했다.

유 전 이사장은 지난 18일 <매불쇼>에서 “내가 정 대표와 친해서 편들어준 것처럼 얘기하는데 안 친하다”며 “정 대표가 옛날에 당을 같이 할 때 나를 엄청나게 공격했다. (나보고) 간신이라고 했다”고 말했다. 그는 “제가 먼저 정 대표에게 못되게 했기 때문에 사과를 요구하지 않는다. 그 뒤에 저도 사과도 안 했다”며 “두고두고 미안하게 생각해왔다”라고 정 대표에게 사과했다.

노무현 정부 때인 2007년 열린우리당(민주당 전신) 초선 의원이었던 정 대표는 보건복지부 장관을 맡은 유 전 이사장을 “간신”이라고 비판했다. 당시 정 대표는 노무현 대통령과 각을 세우며 차기 대권에 도전하던 정동영 전 열린우리당 의장(현 민주당 의원)을 도우며 유 전 이사장 등 친노무현계와 갈등을 빚었다.

정 대표는 전날 페이스북에 <매불쇼> 영상을 공유하며 “유 선배님의 사과를 당근 받고 두 배로 사과드린다. 그동안 미안했고 죄송했다”라고 적었다. 정 대표는 그러면서 “사실 20여년 동안 유시민 선배님의 날카로운 시선과 비평을 듣고 세상을 좀 더 똑바로 보고, 좀 더 똑바로 살려고 노력했다. 제 마음의 등불이셨다”라고 했다.