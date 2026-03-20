명태균 “오세훈, 나경원 이기는 여론조사 필요하다고···” 비용 대납 의혹 첫 법정 대면

오세훈 서울시장의 ‘여론조사 대납 의혹’ 재판에 정치브로커 명태균씨가 증인으로 출석해 처음으로 법정에서 대면했다. 명씨는 ‘오 시장에게서 여론조사를 대가로 금품 제공을 약속받았다’는 기존 주장을 되풀이했다. 오 시장은 명씨에 대해 “사기 범죄 집단”이라며 말했다.

서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 20일 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김한정씨의 정치자금법 위반 혐의 사건의 공판을 열고 명씨에 대한 증인신문을 진행했다. 이날 공판에는 오 시장도 출석해 법정에서 대면했다. 지난해 11월 김건희 여사 의혹을 수사하는 민중기 특검의 대질 조사 이후 4개월여 만이다.

오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨로부터 총 10회에 걸쳐 여론조사 결과를 받고, 후원자 김씨에게 비용을 대신 부담하게 한 혐의로 지난해 12월 기소됐다. 특검에 따르면 명씨는 2021년 1월22일부터 간은 해 2월28일까지 10차례에 걸쳐 시장 보궐선거에 관한 공표 또는 비공개 여론조사를 진행한 것으로 조사됐다.

명씨는 앞서 지난 18일에 증인으로 소환됐는데 울산에 거주하는 명씨가 기차를 놓쳐 법정에 출석하지 못했다. 20일 법정 증인석에 앉은 명씨는 2020년 12월 김영선 전 국민의힘 의원 주선으로 오 시장을 처음 만났고, 이후 여론조사를 대가로 아파트를 받기도 했다는 기존 주장을 반복했다.

특검이 “피고인(오세훈)이 2021년 보궐선거를 앞두고 전화해 ‘나경원을 이기는 조사가 필요하다’고 말한 사실이 있느냐”고 묻자 명씨는 “그렇다”고 답했다. 오 시장이 강 전 정무부시장과 상의해 여론조사를 진행하고, 그 비용은 후원자인 김한정씨가 지원한다는 취지로 설명했다고도 밝혔다.

또 명씨는 자체 여론조사 결과를 바탕으로 오 시장에게 경선 규칙 중 재질문 조항에 대해 조언해 그 내용이 회의에 반영됐다고도 주장했다. 그러면서 오 시장과의 관계가 2021년 2월 말까지 유지됐고, 계속 자신이 도움을 줬다고 말했다.

명씨는 이날 재판에 출석하기 전 취재진을 만나 “(오세훈) 본인이 당선되면 나라를 위해 열심히 하겠다고 해서 도와줬는데 왜 내가 지탄을 받아야 하느냐. 내가 원하는 것은 진심 어린 사과뿐”이라고 했다. 오 시장도 법정에 출석하며 “지난 기일 강혜경씨(미래한국연구소 전 부소장)의 증언에 의하면 이 사람들(강혜경·명태균 등)은 사기 범죄 집단”이라고 했다. 미래한국연구소는 명씨가 실질적 운영자로 알려져있는데, 강씨는 명씨와 함께 일하며 이곳에서 부소장으로 근무했다. 강씨는 ‘명태균 게이트’를 폭로하기도 했다.

오 시장 측은 명씨를 접촉한 뒤 신뢰할 수 없다고 판단해 관계를 끊었으며, 명씨 주장은 허위라며 특검의 공소사실을 전면 부인하고 있다. 이날도 오 시장은 기자들에게 “이 의혹이 사실이라면 제가 여론조사 조작 사실을 알면서도 10차례에 걸쳐 대가를 지급하며 받아봤단 뜻이 된다. 이건 바보가 아니면 할 수 없는 일”이라며 “오늘은 법정에서 진실이 가려지는 날”이라고 했다.