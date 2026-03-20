“기준값 따라 결과도 달라진다”··· 의학 임상연구 해석이 함정 피하려면

혈압이나 혈당, 체질량지수처럼 측정한 값들이 연속성을 보이는 지표를 특정한 기준에 따라 끊을 경우 자칫하면 중요한 정보가 손실돼 치료 및 연구 과정에서 왜곡이 일어날 수 있음을 지적한 연구 결과가 나왔다.

대구가톨릭대학교 의과대학 곽상규 교수와 충남대학교 의과대학 마취통증의학과 홍부휘 교수 공동연구팀은 임상연구에서 널리 사용되는 ‘컷오프(cut-off)’ 값 설정의 한계와 해석 원칙을 제시한 연구 논문을 ‘대한마취학회지(Korean Journal of Anesthesiology)’에 발표했다고 20일 밝혔다.

의료현장에서 모은 여러 환자들의 데이터 중에는 키나 몸무게, 혈압, 혈당처럼 다수 인원의 측정값을 모아 그래프로 나타내면 연속된 선으로 표현되는 지표들이 있다. 이런 연속형 지표의 어느 한 지점을 기준값으로 삼아 치료 여부와 방법 등을 결정할 경우 데이터를 지나치게 단순화시키는 오류가 나타날 위험이 있다. 연구진은 이 과정에서 중요한 정보의 손실을 초래해 통계적 검정력을 저하시킬 수 있다는 점을 논문을 통해 지적했다.

연구에선 특히 동일한 데이터라도 변수를 처리하는 방식에 따라 결과가 왜곡될 수 있음을 강조했다. 데이터를 연속형 변수로 분석할 경우 안정적인 위험 증가 양상이 관찰되지만, 컷오프를 적용하면 효과의 크기가 실제보다 과장되거나 결과가 불안정해질 수 있다는 것이다. 또한 의학 연구 분야에서 자주 사용하는 유덴 지수와 같은 ROC 기반의 통계적 방법을 활용해 컷오프 기준값을 정할 때도 분석 방법에 따라 서로 다른 값이 도출될 수 있으므로 이를 절대적인 기준으로 해석할 경우 한계가 있다.

연구진은 의학 임상연구 과정에서 설정된 컷오프 값이 실제 생물학적 특성을 반영한 값이라기보다는 분석 과정에서 도출된 임의의 값일 가능성도 있으므로 주의가 필요하다고 지적했다. 또한 연속형 변수는 가능한 한 그대로 분석하고, 만약 컷오프를 사용할 경우 임상적 근거를 기반으로 하면서 다양한 기준값을 두고 민감도 분석 및 투명한 보고가 뒤따라야 한다고도 제언했다.

곽상규 교수는 “컷오프는 해석을 돕는 도구일 뿐 연구 결과 자체를 규정하는 기준이 되어서는 안 된다”며 “연속 데이터의 특성을 존중하는 접근이 보다 신뢰성 있는 임상연구로 이어질 것”이라고 말했다.