여객기 참사 현장서 희생자 유해 16점 추가 발견···유족 “부실 수색 증거, 전면 재수색해야”

12·29무안공항 제주항공 여객기 참사 현장에서 수습된 유해 추정 물체 69점 중 16점이 희생자 유해로 최종 확인됐다. 참사 직후 ‘수습률 99%’를 공언한 정부 수색의 부실함이 입증되면서 유해 방치 책임 규명과 전면 재수색을 촉구하는 목소리가 커지고 있다.

12.29무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회는 20일 입장문을 내고 “참사 현장 유해 방치 책임 규명과 대대적인 유해 수습을 위한 재수색을 촉구한다”고 밝혔다. 협의회에 따르면 지난 2월12일 무안공항에서 시작된 ‘12.29 여객기 참사 잔해 보관 개선 작업’ 과정에서 희생자들의 유해로 추정되는 물체 69점이 수습됐다. 현재까지 진행된 DNA 감식 결과 총 13명에 달하는 희생자 유해 16점이 확인됐으며 수십 건의 감식 결과를 기다리고 있다.

특히 지난 14일과 15일 무안공항 참사 현장 담장 외곽에서 유가족들이 직접 발견한 인체 뼈 7점은 감식 결과 모두 6명의 희생자 유해로 확인됐다. 앞서 국토교통부는 참사 발생 15일째인 지난해 1월 15일 ‘잔해 수습 99% 완료’라고 발표한 바 있다. 협의회는 이를 “정부의 수색 작업이 얼마나 부실하고 무성의했는지를 단적으로 증명하는 명백한 증거”로 규정하고 “정부가 모든 행정력을 동원해 유해 수습과 책임 규명에 매진해야 한다”고 지적했다. 향후 모든 수색 과정은 유가족과 법률지원단이 직접 참관할 예정이다.

유가족들은 이날 현장을 방문한 전성환 대통령실 경청통합수석을 면담하고 유해 및 유류품 무단 방치 사태에 대한 철저한 책임 규명을 요구했다. 유가족 측은 이 자리에서 “대대적인 유해 수습과 책임 규명을 정부로부터 약속받았다”고 전했다. 앞서 유가족들은 전날인 19일에도 김영수 국무조정실 2차장 및 항공철도사고조사위원회(항철위)와 면담을 갖고 재수색을 요청한 바 있다.

협의회는 사고 조사 체계의 실효성에 대해서도 문제를 제기했다. 국무조정실로 이관된 항철위 위원들은 새로 구성됐으나 실제 조사를 담당하는 조사단원들은 교체 없이 그대로 이관됐기 때문이다. 유가족들은 이를 “노숙 농성과 삭발을 하며 독립을 호소했던 유가족들에 대한 기만”이라며 “‘겉옷만 바꿔 입은’ 항철위 이관은 용납할 수 없다”고 성토했다. 이어 조사단원의 전면 교체와 새로운 조사단 구성을 촉구했다.

협의회는 “정부가 이번 사태에 대해 진정성 있게 사죄하고 실질적인 후속 조치를 어떻게 집행하는지 끝까지 눈을 부릅뜨고 지켜볼 것”이라며 “안전 사회 건설을 위한 토대가 마련될 때까지 결코 포기하지 않겠다”고 강조했다.