이 대통령 “중소기업 기술탈취·갑질, 혁신 의지 갉아먹어…노조 빨갱이 취급 도움 안돼”

청와대서 ‘중소기업인과의 대화’ 간담회 주재 노동자-기업, 이해관계 합리적으로 조정해가야 “노조 빨갱이 인식, 기업 경쟁력 도움 안돼”

이재명 대통령은 20일 “중소기업에 대한 (대기업의) 기술 탈취라든지 성과 탈취, 소위 갑질이 기업들의 혁신 의지를 갉아먹는 거 아니냐는 생각이 든다”고 말했다. 이 대통령은 노동조합·노동자를 탄압의 대상으로 보는 것은 기업의 경쟁력에 도움이 되지 않는다며 기업과 노동자가 대등한 관계에서 대화하고 협력하는 것이 중요하다고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 중소기업인과의 대화에서 “(중소기업 입장에서는) 경영 개선을 이뤄내도 납품 단가를 후려치거나 성과를 빼앗긴다고 생각하면, 기술혁신이나 시장 개척에 신경 쓰기보다는 발주자, 수요처 임원들에게 로비하는데 주력하지 않을까 싶다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “그게 결국 사회 전체적으로는 경쟁력을 훼손하는 요인”이라며 “공정한 기업 문화와 사회 문화가 정말 중요하고, 특히 기업 영역에서는 불공정한 경쟁으로 부당한 이익을 취하는 게 불가능한 합리적인 사회·경제 문화를 만들어내야 한다”고 했다.

이 대통령은 또 기업과 노동자 관계에 대해선 “저는 노동자 출신인데, 우리 사회에서 노동자들은 노동자 목소리를 정당하게 주장하고, 기업은 기업인 입장에서 할 얘기를 충분히 해서 이해관계 조정이 합리적으로 되면 좋겠다”고 말했다.

이 대통령은 “노동자를 불순한 존재로 보거나 노조를 ‘빨갱이’ 취급하는 인식은 앞으로 기업 경쟁력을 제고하는 데 도움이 되지 않는다”며 “구성원이 애정을 가져야 생산성이 올라간다. 노동자들이 자기 일자리인데, 기업이 망하길 바라겠나”라고 했다.

이 대통령은 “어느 한쪽도 불합리하게 피해를 보지 않으려면 정말로 대등한 힘의 관계 속에서 허심탄회한 대화와 협의·협력이 필요하다”며 “기업의 상황에 대해 오해가 있다면 충분히 드러내고 합리적으로 대화하고 존중하고 공감해야 잘 굴러가지 않을까 싶다”고 말했다.

이 대통령은 이날 간담회에서 중소기업의 역할을 강조하며 지난해 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 있었던 대화를 언급하기도 했다.

이 대통령은 “작년 트럼프 대통령을 만났을 때 우리 경제가 어렵다. 심지어 마이너스도 성장도 한다고 했더니 ‘대한민국에 좋은 기업이 많은데 그럴 리가 있겠나’ (라고 했다)”면서 “밖에서 보기에는 큰 성공한 대기업들, 글로벌 경쟁력 가진 대기업이 눈에 띈다. 그러나 그게 또 전부는 아니다”라고 말했다.

이 대통령은 “많은 중소기업인 여러분들이 대한민국의 고용 대부분을 책임지면서 또 국민 경제의 중요한 부분을 감당하면서 대한민국 경제를 떠받치고 있는 건 분명한 사실”이라며 “대한민국 대도약을 끌어낼 혁신 성장, 균형 성장, 공정 경제 이 모든 것들은 중소기업 활성화를 통해서 가능하다”고 했다.