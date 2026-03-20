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본문 요약

충북 충주시청 공식 유튜브 채널에서 '충주맨'으로 인기를 끌었던 전 충주시 주무관 김선태씨가 우리은행과 촬영한 첫 광고영상을 20일 공개했다.

이날 오후 김씨는 자신의 유튜브 채널에 '우리은행 홍보'라는 제목의 영상을 개재했다.

서울 중구 회현동 우리은행 본점을 방문한 김씨는 "수많은 경쟁률을 뚫고 첫 광고로 우리은행이 선정됐다"며 우리은행을 소개했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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150만 유튜버 ‘구 충주맨’ 김선태, 수많은 경쟁률 속 선정한 첫 광고는 ‘바로 이곳’

입력 2026.03.20 19:44

수정 2026.03.20 19:53

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  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

우리은행 홍보 영상 게재

1시간여 만에 50만 조회수

김선태 유튜브 갈무리

김선태 유튜브 갈무리

충북 충주시청 공식 유튜브 채널에서 ‘충주맨’으로 인기를 끌었던 전 충주시 주무관 김선태씨가 우리은행과 촬영한 첫 광고영상을 20일 공개했다.

이날 오후 김씨는 자신의 유튜브 채널에 ‘우리은행 홍보’라는 제목의 영상을 개재했다. 서울 중구 회현동 우리은행 본점을 방문한 김씨는 “수많은 경쟁률을 뚫고 첫 광고로 우리은행이 선정됐다”며 우리은행을 소개했다.

앞서 충주시청 사직 후 김씨가 개설한 개인 유튜브 채널에 단숨에 100만명이 넘는 구독자가 몰리자, 수백 곳이 넘는 공공기관과 기업들이 광고주를 희망한 댓글을 남기면서 화제를 모으기도 했다.

‘일일 행원’으로 변신한 김씨는 영상에서 우리은행 본점 영업부, 딜링룸, 은행창구를 찾아 은행 업무를 경험했다. 정진완 우리은행장과 만나 ‘예금 자산이 얼마 정도 되느냐’고 묻기도 했다.

영상은 공개된 지 약 1시간여 만에 조회수가 50만회를 넘겼다. 김씨는 이날 치킨 프랜차이즈인 제너시스BBQ 측과도 두번째 광고를 촬영한 것으로 전해졌다.

영문번역(English Translation)
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