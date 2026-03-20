서울 명소 걷는 BTS 깜짝 등장···서울시 ‘워킹영상’ 첫 선

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 전원이 나오는 영상이 서울 광화문광장 일대에 깜짝 등장했다.

서울시는 20일 오후 7시부터 BTS 멤버 전원이 서울 주요 명소를 걷는 영상을 컴백쇼 당일인 21일 밤 12시까지 광화문광장 주변 건물 옥외전광판에서 컴백 영상과 환영 메시지(한국어, 영어)를 송출한다고 밝혔다.

시에 따르면 글로벌 최초 공개로 영상공개 이벤트를 통해 광화문 일대를 콘서트장으로 조성, 글로벌 팬들에게 서울의 매력을 세계에 알릴 계획이다.

이번에 공개되는 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(THE CITY ARIRANG SEOUL)’은 멤버들이 서울 도심의 주요 명소를 초롱등을 들고 걸어가는 약 2분 분량의 워킹 콘셉트(Walking Concept) 영상이다.

낮에서 밤으로 이어지는 동안 숭례문에서 출발해 광화문 방향으로 이어지는 콘셉트로 서울 전역을 하나의 서사로 연결해 선보인다.

‘BTS 더 시티 아리랑 서울’은 대한민국역사박물관과 KT스퀘어, 일민미술관, 코리아나호텔 등 10곳의 미디어파사드에서 시간당 3회(5분, 25분, 45분) 20분 간격으로 송출된다.

BTS 컴백 관련 영상과 함께 한국어와 영어로 된 글로벌 환영 메시지 ‘서울 광화문광장에서 BTS 컴백을 환영합니다(Welcome back BTS at Gwanghwamun Square in Seoul)’도 함께 송출해 세계인에게 서울의 글로벌 이미지도 알린다.

광화문광장 외에도 서울 대표 랜드마크인 DDP(동대문디자인플라자)에서도 서울을 찾은 글로벌 팬들을 위해 이벤트를 한다.

서울디자인재단은 20일부터 다음달 12일까지 DDP 외벽을 신규앨범 ‘아리랑’을 중심으로 음악과 빛이 하나로 연결하는 ‘DDP 뮤직라이트’를 연다. 매일 오후 7시~10시까지 30분 간격으로 약 3분간 미디어쇼를 진행해 관람객들에게 특별한 경험을 제공할 계획이다.

최인규 서울시 디자인정책관은 “공연을 넘어 서울의 밤을 K컬쳐와 도시문화가 결합된 새로운 문화콘텐츠로 발전시켜 서울을 찾는 세계 팬들에게 새로운 경험과 즐거움을 전하겠다”고 말했다.