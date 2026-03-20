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민주당 울산시장 최종 후보에 김상욱…국힘 김두겸 시장과 맞대결

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김상욱 더불어민주당 의원이 6·3 지방선거에서 민주당 울산시장 최종 후보로 20일 선출되면서 국민의힘 소속 현역 시장인 김두겸 울산시장과 맞붙는다.

김 후보가 민주당 울산시장 후보로 확정되면서 지난 17일 단수 공천을 받은 국민의힘 소속 김두겸 현 울산시장과 맞붙게 됐다.

현역 국회의원인 김 후보가 지방선거에 출마하게 되면서 김 후보 지역구인 울산 남구갑은 국회의원 보궐선거를 치르게 됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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민주당 울산시장 최종 후보에 김상욱…국힘 김두겸 시장과 맞대결

입력 2026.03.20 20:26

수정 2026.03.20 20:27

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  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2026년 지방선거 더불어민주당 울산시장 예비후보에 출마한 김상욱 의원이 지난 17일 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 열린 울산시장 예비후보 토론회에서 당원들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

2026년 지방선거 더불어민주당 울산시장 예비후보에 출마한 김상욱 의원이 지난 17일 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 열린 울산시장 예비후보 토론회에서 당원들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

김상욱 더불어민주당 의원이 6·3 지방선거에서 민주당 울산시장 최종 후보로 20일 선출되면서 국민의힘 소속 현역 시장인 김두겸 울산시장과 맞붙는다.

소병훈 당 선거관리위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 울산시장 후보 본경선 결과, 김 후보가 이선호·안재현 후보를 제치고 최종 후보자로 확정됐다고 밝혔다.

김 후보는 지난 18∼20일 진행된 경선에서 과반 득표를 얻어 결선 투표 없이 최종 후보로 본선에 나선다. 경선 결과는 권리당원 투표와 국민여론조사 결과를 각 50%씩 반영해 산출됐다.

김 후보는 2024년 제22대 총선에서 국민의힘 소속으로 당선됐으나 12·3 내란 이후 탈당해 민주당에 입당했다.

김 후보가 민주당 울산시장 후보로 확정되면서 지난 17일 단수 공천을 받은 국민의힘 소속 김두겸 현 울산시장과 맞붙게 됐다.

20일 울산 문수야구장에서 열린 프로야구 KBO 퓨처스(2군)리그 울산 웨일즈의 창단 첫 홈 개막전에서 김두겸 울산시장이 시구하고 있다. 연합뉴스

20일 울산 문수야구장에서 열린 프로야구 KBO 퓨처스(2군)리그 울산 웨일즈의 창단 첫 홈 개막전에서 김두겸 울산시장이 시구하고 있다. 연합뉴스

현역 국회의원인 김 후보가 지방선거에 출마하게 되면서 김 후보 지역구인 울산 남구갑은 국회의원 보궐선거를 치르게 됐다. 이에 따라 6·3 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재·보궐 선거구는 인천 계양을·경기 안산갑·경기 평택을·충남 아산을·전북 군산김제부안갑 등 5곳에서 1곳이 더 늘어나 총 6곳이 됐다.

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