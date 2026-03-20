민주당 울산시장 최종 후보에 김상욱…국힘 김두겸 시장과 맞대결

김상욱 더불어민주당 의원이 6·3 지방선거에서 민주당 울산시장 최종 후보로 20일 선출되면서 국민의힘 소속 현역 시장인 김두겸 울산시장과 맞붙는다.

소병훈 당 선거관리위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 울산시장 후보 본경선 결과, 김 후보가 이선호·안재현 후보를 제치고 최종 후보자로 확정됐다고 밝혔다.

김 후보는 지난 18∼20일 진행된 경선에서 과반 득표를 얻어 결선 투표 없이 최종 후보로 본선에 나선다. 경선 결과는 권리당원 투표와 국민여론조사 결과를 각 50%씩 반영해 산출됐다.

김 후보는 2024년 제22대 총선에서 국민의힘 소속으로 당선됐으나 12·3 내란 이후 탈당해 민주당에 입당했다.

김 후보가 민주당 울산시장 후보로 확정되면서 지난 17일 단수 공천을 받은 국민의힘 소속 김두겸 현 울산시장과 맞붙게 됐다.

현역 국회의원인 김 후보가 지방선거에 출마하게 되면서 김 후보 지역구인 울산 남구갑은 국회의원 보궐선거를 치르게 됐다. 이에 따라 6·3 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재·보궐 선거구는 인천 계양을·경기 안산갑·경기 평택을·충남 아산을·전북 군산김제부안갑 등 5곳에서 1곳이 더 늘어나 총 6곳이 됐다.