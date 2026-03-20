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“트럼프, 이란 핵심 원유 시설 있는 하르그섬 점령 검토”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 호르무즈 해협 개방을 압박하기 위해 이란의 핵심 원유 수출 시설이 있는 하르그섬을 점령하거나 봉쇄하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 핵심 원유 수출 기지인 하르그 섬의 군사 시설을 파괴한 데 이어 석유 인프라 공격 가능성을 시사한 데 대해 '에너지 위기'를 더 키울 수 있다는 우려가 제기됐다.

미 온라인 매체 액시오스는 16일 미군이 "하르그 섬의 이란 석유 인프라를 파괴할 경우 광범위한 글로벌 에너지 시장에 타격을 줄 것"이라고 분석...

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“트럼프, 이란 핵심 원유 시설 있는 하르그섬 점령 검토”

입력 2026.03.20 22:42

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이란 하르그섬의 모습. AFP연합뉴스

이란 하르그섬의 모습. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 호르무즈 해협 개방을 압박하기 위해 이란의 핵심 원유 수출 시설이 있는 하르그섬을 점령하거나 봉쇄하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나왔다.

미 온라인 매체 액시오스는 20일(현지시간) 이 문제에 정통한 소식통 4명을 인용해 트럼프 행정부가 이같은 방안을 논의 중이라고 전했다.

트럼프 대통령은 호르무즈 해협 개방에 대한 압박 수단으로 하르그섬 점령을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 한 고위 행정부 관리는 “트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 개방하기를 원하고, 그러기 위해 하르그섬을 점령해야 한다면 그렇게 할 것”이라면서도 “아직 결정된 것은 없다”고 말했다.

한 소식통은 “이란을 공습으로 더 약화시키고, 섬을 점령한 뒤 그들을 완전히 제압해 협상 카드로 활용하기까지 약 한 달이 더 필요하다”고 말했다.

현재 미 해병대 부대 2개가 중동 지역으로 이동 중이며 하르그섬에 대한 작전이 승인될 시 더 많은 병력이 이동할 것으로 예상된다고 악시오스는 전했다. 백악관과 국방부는 조만간 더 많은 병력을 파병하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

하지만 전문가들은 미국이 하르그섬을 점령한다고 해서 이란이 호르무즈 해협 개방에 관한 협상에 응할 것이라는 보장이 없다고 보고 있다. 마크 몽고메리 미 해군 예비역 소장은 “이같은 임무의 불확실한 성공 가능성을 고려하면 이 작전은 미군을 불필요한 위험에 노출시킬 수 있다”고 악시오스에 말했다.

미 중부사령부는 지난 13일 하르그섬의 군사 목표물 90개 이상을 타격하는 등 대규모 공습을 감행했다고 밝혔다.

하르그 섬은 이란 본토에서 24㎞ 거리에 위치해 있다. 이란 전체 원유 수출량의 약 90%가 이곳에서 처리된다.

“미국이 하르그섬 석유시설 공격하면 ‘석유 위기’ 커질 수도”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 핵심 원유 수출 기지인 하르그 섬의 군사 시설을 파괴한 데 이어 석유 인프라 공격 가능성을 시사한 데 대해 ‘에너지 위기’를 더 키울 수 있다는 우려가 제기됐다. 미 온라인 매체 액시오스는 16일(현지시간) 미군이 “하르그 섬의 이란 석유 인프라를 파괴할 경우 광범위한 글로벌 에너지 시장에 타격을 줄 것”이라고 분석...

https://www.khan.co.kr/article/202603171656011#ENT

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