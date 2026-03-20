이 대통령 “대전 공장 화재 인명 구조 총동원”…국무총리, 화재 현장 도착

이재명 대통령이 20일 대전 자동차 부품공장에서 대형 화재가 발생한 것과 관련해 “사고 수습과 인명 구조를 위해 가용한 모든 장비와 인력을 즉시 총동원하도록 지시했다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 “행정안전부, 보건복지부, 고용노동부를 비롯한 관계부처 장관들이 상황을 지휘하고 있고, 곧 국무총리도 현장에 도착해 지방정부와 함께 대응 상황을 점검하고 추가 대책을 마련할 계획”이라며 이같이 적었다.

이 대통령은 “화재 진압과 함께 피해 상황을 면밀히 파악해 필요한 지원과 후속 조치를 신속히 추진하겠다”며 “구조 인력과 현장 관계자들의 2차 안전사고 예방에도 한 치의 소홀함이 없도록 하겠다. 아직 연락이 닿지 않는 분들의 무사함이 조속히 확인되길 간절히 기원한다”고 했다.

김민석 국무총리는 이날 오후 10시20분쯤 화재 현장에 도착했다. 김 총리는 관계부처, 소방당국으로부터 대응 상황을 보고 받고 수습 대책을 논의할 예정이다.

앞서 윤호중 행정안전부 장관은 이날 오후 7시30분 현장에서 중앙재난안전대책본부 1차 회의를 열고 화재 상황 점검과 구조 및 피해자 지원 방안을 논의했다.

정부는 피해자 지원 강화를 위해 피해자별 1대1 전담 공무원을 배치하고 중앙합동재난피해자지원센터를 설치해 범정부적 지원 체계를 가동하기로 했다.

이날 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동에 있는 자동차 부품 제조 공장에서 불이 나 노동자 55명이 중경상을 입었고, 14명의 연락이 두절됐다.

소방당국에 따르면 이번 화재는 발생한 지 6시간 만인 이날 오후 7시12분쯤 초기 진압됐다. 소방당국은 아직 소재가 파악되지 않은 노동자 14명이 화재로 전소된 건물 2층 휴게실에 있었을 가능성이 큰 것으로 보고 집중 수색을 벌일 예정이다.