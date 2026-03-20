한국, ‘호르무즈 봉쇄 이란 규탄’ 7개국 성명 동참 결정…“국제사회 기여 의지”

정부가 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 일본, 캐나다 7개국이 참여한 ‘호르무즈 해협 봉쇄’ 규탄 공동성명에 동참한다고 20일 밝혔다.

외교부는 이날 “이번 결정은 국제 해상 교통로의 안전과 항행의 자유에 대한 우리 정부의 기본 입장과 국제사회의 동향, 호르무즈 해협 통항의 차질이 우리 에너지 수급과 경제에 미치는 직접적 영향 등을 종합적으로 고려한 결과”라고 밝혔다. 그러면서 “이번 공동성명 참여는 호르무즈 해협 내 안전하고 자유로운 통항을 보장하기 위한 국제사회의 노력에 기여하고자 하는 우리의 의지를 확인한다는 의의가 있다”고 했다.

외교부는 “정부는 앞으로도 여타 참여국들을 포함해 국제사회와 함께 글로벌 해상 물류망의 조속한 정상화를 위해 긴밀히 협력해 나갈 것”이라고 밝혔다.

앞서 이들 7개국은 19일(현지시간) 공동성명을 내 “이란군에 의한 호르무즈 해협의 사실상 폐쇄를 가장 강력한 표현으로 규탄한다”고 밝혔다. 또 “안전한 항로 확보를 위한 적절한 노력에 기여할 준비가 돼 있다”면서 다른 국가의 참여를 환영한다고 강조하고 “해양 안보와 항행의 자유는 모든 국가의 이익”이라며 이란에 국제법 존중을 촉구했다.

외교부는 성명 동참 여부에 대해 이날 오후까지도 별다른 입장 없이 “관련 상황을 인지하고 있다. 제반 상황을 고려해 검토해 나가고자 한다”고만 밝혔는데 성명 발표 약 하루 만에 참여 쪽으로 가닥을 잡은 것이다. 이번 성명은 트럼프 대통령이 호르무즈 파병 요청에 미온적인 반응을 보인 동맹국을 향해 불만을 표출한 상황에서 이를 달래려는 조치로 해석된다.