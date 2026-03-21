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본문 요약

20일 화재가 발생한 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 제고 공장에서 연락두절됐던 14명 중 1명이 발견됐다.

소방당국은 이날 화재 발생 9시간여 만인 오후 10시25분쯤 화재로 전소된 건물 내부로 구조대를 처음 투입해 실종자 수색 작업을 시작했다.

현장에서는 오후 11시3분쯤 실종자 중 신원이 확인되지 않은 남성 1명이 화재로 전소된 건물 2층 휴게실 입구에서 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌다.

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대전 공장 화재 현장서 실종자 1명 숨진 채 발견···화재는 완진, 수색 시간 걸릴 듯

입력 2026.03.21 01:23

  • 이종섭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

20일 화재가 발생한 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 제조 공장 건물이 무너져 내려 있다. 이종섭 기자

20일 화재가 발생한 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 제조 공장 건물이 무너져 내려 있다. 이종섭 기자

20일 화재가 발생한 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 제고 공장에서 연락두절됐던 14명 중 1명이 발견됐다.

소방당국은 이날 화재 발생 9시간여 만인 오후 10시25분쯤 화재로 전소된 건물 내부로 구조대를 처음 투입해 실종자 수색 작업을 시작했다.

현장에서는 오후 11시3분쯤 실종자 중 신원이 확인되지 않은 남성 1명이 화재로 전소된 건물 2층 휴게실 입구에서 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌다. 이 남성은 현장에서 사망 판정을 받았다.

불이 난 공장에서는 직원 14명이 연락 두절됐던 상황으로, 아직 13명의 실종자가 남아 있다. 소방당국은 이들이 휴게시간 화재로 전소된 건물 2층 휴게실에 있었을 가능성이 큰 것으로 보고 집중 수색을 벌이고 있다. 하지만 건물 붕괴 우려 등으로 수색 범위가 제한돼 실종자 수색에는 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다.

남득우 대전 대덕소방서장은 “현재 나머지 연락이 되지 않는 분들에 대해서도 신속하고 체계적인 수색 구조를 진행하겠다”며 “휴게실이 있는 2층과 3층 일부를 수색하고 있으며 화재로 붕괴된 부분은 수색이 어려운 상황이어서 현재 수색 공간에서 수색 성과가 없으면 유관기관 및 전문가와 협의해 수색 계획을 세울 것”이라고 말했다.

소방당국은 화재 진압과 관련해서는 발생 약 10시간30분 만인 이날 오후 11시48분을 기해 완진을 선언했다.

자동차 엔진벨브 등을 제조하는 해당 공장에서는 이날 오후 1시17분쯤 발생한 화재로 공장 건물 1동이 전소됐고, 55명의 부상자가 발생했다. 연락이 두절됐던 실종자 14명 가운데 1명이 숨진 채 발견됐고, 나머지 실종자도 모두 공장 안에 있었을 가능성이 커 인명피해는 더 늘어날 수 있다.

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