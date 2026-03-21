창간 80주년 경향신문

‘BTS노믹스’가 온다···BTS 컴백에 경제 효과 3조원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경향신문 경제부 기자들이 쓰는 코너입니다.

BTS 공연으로 지역 경제가 살고, 굿즈판매 등으로 소비가 늘어나는 동시에 관광객 유입 등 이른바 'BTS노믹스'를 기대하고 있습니다.

BTS의 귀환이 국내외에 수십조원의 경제 효과를 창출하는 거대한 이벤트가 될 수 있다는 것입니다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘BTS노믹스’가 온다···BTS 컴백에 경제 효과 3조원

입력 2026.03.21 06:00

경향신문 경제부 기자들이 쓰는 [경제뭔데] 코너입니다. 한 주간 일어난 경제 관련 뉴스를 쉽고 재미있게 풀어서 전해드립니다.

그룹 방탄소년단(BTS). 하이브 제공

그룹 방탄소년단(BTS). 하이브 제공

방탄소년단(BTS)이 3년 만에 완전체로 돌아오면서 K팝 산업은 물론이고 경제 전반에 ‘보랏빛(BTS 상징색) 파급 효과’가 일지 주목됩니다. BTS 공연으로 지역 경제가 살고, 굿즈판매 등으로 소비가 늘어나는 동시에 관광객 유입 등 이른바 ‘BTS노믹스’를 기대하고 있습니다. BTS의 귀환이 국내외에 수십조원의 경제 효과를 창출하는 거대한 이벤트가 될 수 있다는 것입니다.

BTS는 21일 서울 광화문 광장에서 컴백 무대를 시작으로 내년 3월까지 전 세계 34개 도시에서 총 82회 공연을 이어갑니다. 컴백 공연이 열리는 서울 광화문 일대에는 당일에만 약 26만명이 몰릴 것으로 예상됩니다.

증권가에서는 컴백 매출만 수조원대로 추산합니다. 김유혁 IBK투자증권 연구원은 지난 17일 보고서에서 앨범 판매량 600만장, 투어 모객 600만명, 평균 티켓 가격 30만원, 굿즈 상품 평균 구매가격 14만원 등을 가정할 때 최소 2조9000억원의 매출이 예상된다고 추산했습니다. 김 연구원은 “오프라인 공연만으로 수용되지 못하는 해외 팬덤 수요가 온라인으로 전환되면 추가적인 매출 증가 여지도 충분하다”고 봤습니다.

‘스위프트노믹스’ 넘어서나?

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 20일 서울 종로구 광화문광장에 무대가 설치돼 있다. 2026.3.20 한수빈 기자

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 20일 서울 종로구 광화문광장에 무대가 설치돼 있다. 2026.3.20 한수빈 기자

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 20일 엑스에 “이번 공연이 수조원의 경제 가치를 창출할 것이라지만, 보이지 않는 효과는 몇 배 몇십 배 더 클 것”이라고 적었습니다.

특히 ‘BTS노믹스(BTS+Economics)’ 효과가 주목됩니다. BTS의 공연이 열리는 지역마다 소비가 늘고 지역 경제가 활성화하는 현상을 일컫는 말입니다. 영국 매체 가디언은 “경제학자들은 BTS의 북미 투어가 수백억 달러(수십조 원)의 경제 활동을 창출할 것으로 예상한다”고 전했습니다. 이는 팝스타 테일러 스위프트의 70여회 북미 투어로 경제 효과인 7조원을 웃도는 규모입니다.

테일러 스위프트의 월드투어로 경제학계에서는 ‘스위프트노믹스’라는 신조어가 생겨난 적이 있지요. 테일러 스위프트와 ‘경제학(Economics)’을 합친 단어인데요. 스위프트가 공연하는 곳에서 관객들이 호텔, 식당, 쇼핑, 관광, 교통 등에 엄청난 소비를 하기 때문에 지역 경제가 살아나는 현상을 말합니다. BTS노믹스는 스위프트노믹스를 능가할 수 있다는 기대가 나옵니다.

국내에서도 파급력은 적지 않습니다. 한국문화관광연구원은 2022년 BTS 국내 콘서트 1회당 약 1조2000억원의 경제 효과가 발생한다고 분석한 바 있습니다. BTS 공연으로 외부 관람객 50%가 유입돼 지역 상권이 살아난다는 것입니다.

폴 바셋이 22일까지 서울 광화문 일대 매장에서 한정 판매하는 라벤더 아이스크림. 폴 바셋 인스타그램 캡처 화면

폴 바셋이 22일까지 서울 광화문 일대 매장에서 한정 판매하는 라벤더 아이스크림. 폴 바셋 인스타그램 캡처 화면

우선 K팝 굿즈 판매가 늘고 있습니다. 신세계면세점은 지난 13∼15일 명동점 K팝 특화매장인 ‘K-웨이브 존’의 BTS 굿즈 매출이 전주보다 190% 늘었다고 밝혔습니다. 관광객이 가장 많이 몰린 지난 14일 매출은 일주일 전보다 3배 이상 뛰었다고 합니다. 중고거래 플랫폼 번개장터는 3월 기준 응원봉 검색량이 지난달보다 438%, 1년 전보다 1764% 폭증했고, 응원봉 거래액도 지난달보다 136% 늘었다고 밝혔습니다.

관광·숙박업계도 특수를 누리고 있습니다. 서울 광화문을 비롯해 강남, 잠실 일대 호텔 예약이 급증했고, 서울 명동 음식점과 카페, 편의점도 각종 이벤트로 손님맞이에 한창입니다. 커피전문점 폴바셋은 오는 22일까지 광화문 일대 매장에서 라벤더 아이스크림을 한정 판매합니다. 광화문 인근의 한 편의점은 “BTS 컴백을 축하한다”는 보라색 현수막을 내걸었습니다. 팬클럽 ‘아미’를 겨냥해 BTS 상징색인 보라색 특수 잡기에 나선 것이지요.

블룸버그는 21일 열리는 무료 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 1회만으로 서울에 1억7700만 달러(약 2653억원)의 경제적 파급효과가 발생할 것으로 추산했습니다. 항공편, 숙박, 식음료, 굿즈(기획 상품) 판매, 스트리밍 수익 등을 종합한 수치인데요. 이는 테일러 스위프트가 에라스 투어 당시 미국 도시 공연 한 회당 창출한 경제 효과(약 5000만~7000만 달러·약 750억~1050억원)를 크게 웃도는 수준입니다.

BTS와 넷플릭스가 손잡은 것도 주목됩니다. 넷플릭스는 이번 공연을 전 세계 190여개국에 생중계합니다. 전 세계 5000만명이 생중계를 지켜볼 것으로 예상됩니다. 오는 27일에는 BTS의 <아리랑> 앨범 제작 과정을 담은 다큐멘터리 <BTS: 더 리턴>을 공개합니다. 이를 통해 신규 구독자 유입과 기존 독자 구독 유지 효과를 동시에 노린다는 전략입니다.

BTS가 창출해온 장기적 경제 효과도 재조명받고 있습니다.

문화체육관광부는 2020년 9월 BTS 대표곡 ‘다이너마이트’의 빌보드 핫 100 1위 달성에 따른 경제적 효과가 1조7000억원이라고 발표한 바 있습니다. 생산유발효과가 1조2324억원, 부가가치 유발 효과는 4801억원, 고용 유발 효과는 7928명으로 추산했습니다. 단 한 곡으로 7928명의 고용 창출을 이끌어낸 겁니다.

BTS 공연으로 모처럼 골목상권에도 온기가 돌 것으로 보입니다.

방탄소년단의 컴백 공연을 앞두고 서울 도심 인파가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 지난 15일 서울 중구 명동거리가 붐비고 있다. 정효진 기자

방탄소년단의 컴백 공연을 앞두고 서울 도심 인파가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 지난 15일 서울 중구 명동거리가 붐비고 있다. 정효진 기자

서울 종로구 광화문 KT빌딩 외벽에 설치된 전광판에 지난 12일 방탄소년단 공연 홍보 영상이 송출되고 있다. 권도현 기자

서울 종로구 광화문 KT빌딩 외벽에 설치된 전광판에 지난 12일 방탄소년단 공연 홍보 영상이 송출되고 있다. 권도현 기자

넷플릭스와 BTS는 왜 손을 잡았나…‘라이브 강화’ 기조서 성사된 기록적 협업

서울 광화문 광장에서의 무료 공연. 전원 군 복무를 마친 방탄소년단(BTS)의 오는 21일 컴백쇼는 그 자체로 화제다. 하나 주목해야 할 점이 또 있다. 넷플릭스를 통해 공연이 전 세계 동시 생중계된다는 것이다. 세계적인 팬덤을 거느린 보이그룹과 글로벌 OTT(온라인동영상서비스)의 만남은 언뜻 자연스러워 보이지만, 넷플릭스가 단일 가수의 음악 공연을 ...

https://www.khan.co.kr/article/202603181353001

BTS 해외팬들 몰려오는데···도떼기시장 된 인천공항 입국장

#외국인 A씨는 프랑스 샤를드골공항에서 대한항공을 타고 지난 2월 8일 오후 7시 20분쯤 인천공항 제2 여객터미널에 도착해 입국심사를 받았다. 입국장에는 사람이 너무 많아 시장판 같았고, 대기줄은 끝도 보이지 않았다. 입국심사와 세관에서 짐을 찾아 나오는 데만 2시간 넘게 걸렸다. 늦게 나오는 바람에 예약했던 버스도 타지 못했다. 고객센터에 전화해서...

https://www.khan.co.kr/article/202603181059001

“아미 모셔라” BTS 컴백에 ‘보라색 마케팅’ 봇물···응원도구도 ‘불티’

오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞두고 유통업계가 ‘보라색 특수’ 잡기에 나섰다. 보라색은 BTS 상징색으로, 공연을 보기 위해 광화문 인근을 찾는 팬클럽 ‘아미’를 겨냥한 마케팅을 본격화하고 있다. 18일 업계에 따르면, 커피전문점 폴바셋은 22일까지 광화문 일대 매장에서 라벤더 아이스크림을 한정 판매한다. 보...

https://www.khan.co.kr/article/202603181619001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글