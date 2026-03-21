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대전 공장 화재 사망자 10명으로 늘어···아직 4명 실종 상태

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본문 요약

지난 20일 화재가 발생한 대전 자동차 부품 제조 공장에서 발견된 사망자가 10명으로 늘었다.

21일 소방당국에 따르면 대전 대덕구 문평동 공장 화재 현장에 대한 수색 작업을 통해 이날 오전 4시 현재까지 모두 10명의 희생자를 수습했다.

전날 오후 11시3분쯤 공장 내 전소된 건물 2층 휴게실 입구 안쪽에서 신원이 확인되지 않은 남성이 숨진 채 발견됐고, 21일 0시19분쯤 헬스장으로 추정되는 3층 공간에서 모두 9명이 숨진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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대전 공장 화재 사망자 10명으로 늘어···아직 4명 실종 상태

입력 2026.03.21 07:28

  • 이종섭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

화재가 발생한 대전 대덕구 문평동 한 자동차부품 제조 공장에서 지난 20일 구급차가 나오고 있다. 한수빈 기자

화재가 발생한 대전 대덕구 문평동 한 자동차부품 제조 공장에서 지난 20일 구급차가 나오고 있다. 한수빈 기자

지난 20일 화재가 발생한 대전 자동차 부품 제조 공장에서 발견된 사망자가 10명으로 늘었다. 4명은 아직 실종 상태다.

21일 소방당국에 따르면 대전 대덕구 문평동 공장 화재 현장에 대한 수색 작업을 통해 이날 오전 4시 현재까지 모두 10명의 희생자를 수습했다.

전날 오후 11시3분쯤 공장 내 전소된 건물 2층 휴게실 입구 안쪽에서 신원이 확인되지 않은 남성이 숨진 채 발견됐고, 21일 0시19분쯤 헬스장으로 추정되는 3층 공간에서 모두 9명이 숨진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌다.

희생자들의 정확한 신원은 아직 파악되지 않고 있다. 경찰과 소방당국은 유전자(DNA) 검사와 지문 확인 등을 통해 희생자들의 신원을 확인하고 있다.

현장에서는 남은 실종자들을 찾기 위한 수색 작업도 계속되고 있다. 소방당국은 첨단 탐색 장비와 119구조견을 투입해 조속한 수색·구조에 역량을 집중하겠다는 계획이다.

자동차 엔진벨브 등을 생산하는 해당 공장에서는 전날 오후 1시17분쯤 화재가 발생해 모두 59명이 크고 작은 부상을 입었다. 화재 당시 공장 내부에는 직원 170명이 있었고, 부상자 외 대부분은 대피했지만 14명이 연락두절 상태에 있었다.

화재는 당일 오후 11시48분쯤 완전히 꺼졌지만, 건물 붕괴 우려 등으로 수색에 어려움을 겪었다. 중앙긴급구조통제단장인 김승룡 소방청장은 “현장 여건이 불안정하고 위험한 상황이지만, 아직 남아 있는 네 분의 실종자를 한시라도 빨리 가족의 품으로 모실 수 있도록 구조와 수습에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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