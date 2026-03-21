트럼프, 이란 작전 ‘축소’ 시사…“호르무즈 해협은 이용국이 책임져야”

도널드 트럼프 미국 대통령은 20일(현지시간) 대이란 군사작전의 ‘점진적 축소’ 가능성을 언급했다. 한국과 중국, 일본 등 호르무즈 해협을 통과하는 에너지의 주요 수요국들이 해협 항행 정상화에 보다 적극적으로 나서야 한다는 입장도 재차 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “우리는 이란의 테러 정권에 대한 중동에서의 대규모 군사적 노력을 점차 축소하는 방안을 검토하고 있다”며 “군사적 목표 달성에 매우 근접해 있다”고 밝혔다.

이어 이란의 미사일 능력 및 발사대 등 무력화, 방위산업 기반 파괴, 대공 무기를 포함한 해군·공군 전력 무력화, 이란의 핵 능력 원천 차단 및 관련 상황 발생 시 신속하고 강력한 대응 태세 유지, 중동 동맹국에 대한 최고 수준의 보호 등 5가지를 작전 목표로 제시했다.

트럼프 대통령이 ‘군사적 노력의 점진적 축소’의 구체적 의미를 밝히지는 않았지만 목표 달성이 임박했다는 판단 아래 향후 작전 축소를 염두에 둔 것으로 풀이된다. 다만 중동으로의 미군 증파 움직임이 이어지면서 이번 발언이 실제 출구 전략 모색인지, 시장 안정을 위한 메시지인지는 추가로 지켜볼 필요가 있다.

트럼프 대통령은 이에 앞서 백악관에서 기자들과 만나 “상대방을 초토화하고 있는 상황에서 휴전하지는 않는다”며 이란과의 휴전 의사가 없음을 분명히 했다.

트럼프 대통령은 호르무즈 해협 통행 정상화를 위한 동맹국들의 역할도 거듭 강조했다. 그는 해협과 관련해 “우리는 그곳을 이용하지 않는다”며 “유럽과 한국, 일본, 중국 등 다른 나라들이 더 관여해야 한다”고 밝혔다. 이어 “해협을 이용하는 국가들이 나서는 것이 바람직하다”고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 한국과 일본, 중국, 영국, 프랑스 등 7개국에 이란이 봉쇄 중인 호르무즈 해협을 지나는 유조선 호위 작전에 동참할 것을 요구한 바 있다. 그러나 이들 국가가 명확한 지원 의사를 밝히지 않자 트럼프 대통령은 “도움은 필요 없다”며 강한 불만을 표출했으면서도 관련국들의 참여가 필요하다는 입장을 유지하고 있다.

트럼프 대통령은 특히 ‘여전히 한국이 미국을 지원하길 원하는가’라는 질문에 대해서는 “나는 한국을 사랑한다. 우리는 한국과 훌륭한 관계다. 우리는 한국을 많이 도와주고 있다”고 답했다. 이같은 발언은 호르무즈 해협 유조선 호위 등을 위한 한국의 군함 파견 등 군사적 지원을 기대한 것으로 해석된다.