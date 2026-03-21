트위터 주가 고의로 떨어뜨려…머스크, 투자자에 수십억 달러 배상 위기

세계 최대 부호인 일론 머스크가 과거 트위터(현재 엑스·X) 인수 과정에서 고의로 주가를 떨어뜨렸다며 투자자들에게 배상해야 한다는 평결이 나왔다.

AP 통신과 블룸버그 통신에 따르면 미 캘리포니아 북부 연방지방법원 배심원단은 20일(현지시간) 머스크와 트위터 투자자 간 민사 소송에서 머스크가 트위터에 스팸·가짜 계정이 많다고 주장한 게시물로 투자자들이 속아 넘어갔다고 판단했다.

다만 계획적 조작은 없었다고 보고 일부 사기 혐의에 대해서는 무죄 의견을 냈다.

배심원단은 머스크가 주당 3~8달러(하루 기준)를 배상해야 한다고 판단했다. 기관 투자자와 개인 투자자가 함께 제기한 집단소송인 만큼 전체 배상액은 수십억 달러에 이를 것으로 NBC 뉴스는 전망했다.

이번 소송은 머스크의 트위터 인수 과정을 문제 삼은 사건이다. 머스크는 2022년 4월 트위터를 주당 54.20달러, 총 440억 달러(약 64조원)에 인수하겠다고 계약했다가 이후 트위터 게시물을 통해 “스팸 및 가짜 계정이 사용자 5% 미만이라는 구체적 근거를 확인하는 동안 인수 거래를 일시적으로 보류한다”고 밝히며 돌연 계약을 유보했다.

이로 인해 투자자들이 동요했고, 주가는 한때 주당 30달러 선까지 떨어졌다. 결국 트위터가 소송을 제기하자 머스크는 원래 계약 조건대로 인수를 마무리했다.