증상도 이유도 없이 간 수치 상승했다면, 자가면역성 간염 의심

50대 이상 여성에서 발생률 높아

건강검진에서 간 수치가 상승한 것으로 나오면 일반적으로 바이러스 간염이나 지방간, 알코올성 간 질환을 우선 의심해볼 수 있다. 하지만 이러한 원인으로 설명되지 않는 간 수치 이상이 지속된다면 드물게 나타나는 ‘자가면역성 간염’일 수도 있어 주의가 필요하다.



자가면역성 간염은 이상이 생긴 면역체계가 간세포를 마치 외부 물질인 것처럼 오인해 공격하면서 간에 만성적인 염증이 발생하는 희귀난치성 질환이다. 특히 50대 이후 여성에서 발생률이 높은 것으로 알려져 있다. 환자 중 3분의 1가량은 별다른 증상을 느끼지 못하고 지내다 검진 결과를 보고 발견되는데, 별다른 증상이 없어 진단이 늦어지고 병이 이미 진행된 경우도 흔하다. 실제로 자가면역성 간염 환자의 15~30%가 처음 진단받을 당시 이미 간경변증이 동반된 상태로 발견된다.



또한 일부 환자는 급성 간염과 비슷한 증상까지 나타나 입원치료가 필요한 경우도 있어 전문가들은 간 수치 이상이 있다면 보다 면밀한 관찰이 필요하다고 설명한다.



최원혁 건국대병원 소화기내과 교수는 “바이러스 간염이나 지방간 등 흔한 원인을 배제하고서도 간 효소 수치 상승이 지속된 상태라면 자가면역성 간염을 포함하는 면역성 간 질환인지 살펴봐야 한다”며 “자가면역성 간염은 무증상 상태에서도 질환이 진행될 수 있어 실제로 진단 시점에 이미 간경변증이 동반된 환자를 적지 않게 경험한다”고 말했다.



지속된 간 수치 상승은 이 질환을 의심해볼 단서이긴 하지만 보다 구체적으로 간이 얼마나 손상됐는지도 파악해야 한다. 자가항체가 발견돼 자가면역성 간염에 해당된다고 나오면 이어 간의 염증과 간세포들이 딱딱하게 굳어진 섬유화 정도를 검사해야 한다. 치료에 들어가면 우선 면역반응을 조절해 염증을 최소화하고 간경변증으로 진행되지 않도록 막는 데 중점을 둔다. 표준치료인 스테로이드제와 면역억제제 병용요법으로 간 기능 수치는 정상으로 돌아올 가능성이 높다. 그러나 질환이 완전히 소실됐다는 의미는 아니므로 안정적인 질환 억제를 장기간 하거나, 경우에 따라서는 영구적인 치료가 필요할 수 있다. 자가면역성 간염은 재발률 20~50%로 재발이 흔해 꾸준한 관리가 중요하다.



유전적 요인을 비롯해 여러 복합적인 원인이 작용해 발병하는 질환이라 현재까지 명확한 예방법은 알려져 있지 않다. 그래서 원인이 밝혀지지 않은 간 수치 이상이 반복·지속된다면 단순한 이상 소견으로 넘기지 말고 조기에 정밀검사를 받아 정확한 원인을 찾는 것이 중요하다. 또한 자가면역성 간염 환자 중에는 류마티스 관절염이나 갑상선질환 등 다른 자가면역질환이 동반되는 경우가 흔하므로 이런 질환도 함께 치료해 증상을 관리하려는 노력이 중요하다. 최 교수는 “자가면역성 간염의 치료 목표는 완치가 아니라 장기간 관해 상태를 유지하는 데 있다”면서 “치료 효과가 나타난 이후에도 유지 용량의 약제를 지속 사용하고 정기적으로 추적 관찰하는 것이 장기적인 예후를 좌우한다”고 말했다.

