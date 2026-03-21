어깨 높이가 왜 다르지?…등골 휘었네요

일상 무너뜨리는 척추 변형

척추는 옆에서 봤을 땐 완만한 곡선의 ‘S라인’을 그리고, 앞이나 뒤에서 봤을 땐 직선으로 곧게 뻗은 모습이 이상적이다. 하지만 현실에선 장시간 앉아 있는 생활, 스마트폰과 컴퓨터 사용 증가, 운동 부족 등으로 척추의 정상적인 정렬이 무너지는 경우가 흔하다. 아동·청소년기부터 나타나는 측만증을 비롯해 앞뒤로 기우는 전만·후만증 등 다양한 척추변형 질환은 척추에 가해지는 부담을 더욱 키운다. 특히 고령화 추세에 따라 더욱 늘어나는 이들 질환은 노화와 퇴행성 변화, 골다공증 및 압박골절 등과 함께 나타나기에 건강한 노년을 보내려면 미리 대처에 나서는 것이 필수적이다.



척추가 정상적인 정렬 형태를 벗어나 비정상적으로 휘거나 굽어지는 척추변형은 크게 굽은 방향에 따라 전만·후만·측만으로 구분할 수 있다. 가장 잘 알려진 척추측만증은 척추가 왼쪽이나 오른쪽으로 휘어지는 질환이다. 가장 흔한 특발성 척추측만증이 전체의 80~85%를 차지하는데, 특발성이라는 표현처럼 원인이 명확하지 않으며 성장기 아동·청소년들에게 발생한다는 점이 특징이다. 어린 나이에 발생하므로 잘못된 자세의 영향이 누적됐다기보다는 유전적 요인과 성장 속도의 불균형이 복합적으로 작용했을 가능성이 클 것이라 보고 있다.



측만증이 발생한 척추는 좌우로만 굽는 것이 아니라 척추뼈 마디마디가 비틀리며 휘어지는 3차원적 변형이 나타난다. 척추뼈들의 배열이 C자 또는 S자 형태로 뒤틀려 있고, 척추뼈 자체가 변형되어 의식적으로 자세를 바로잡으려고 해도 바른 자세를 만들기 어렵다. 단순히 자세가 나빠 불균형이 나타난 경우와는 다른 점이다. 아동·청소년의 측만증이 의심된다면 똑바로 섰을 때 어깨높이가 다르거나 상체를 앞으로 숙였을 때 한쪽 등이나 허리가 더 튀어나와 보일 경우 병원을 찾아 진단을 받는 것이 좋다.



좌우로 휘는 측만증, 대개 특발성

아동·청소년에 발생…유전 영향

기운 각도가 40도 넘으면 수술을

등이 앞으로 말리는 척추 후만증

엉덩이 튀어나오는 듯한 전만증

구부정한 자세 등 나쁜 습관 탓

운동·약물 치료…보조기 착용도

측만증의 치료는 각도, 성장 여부, 증상 유무에 따라 단계적으로 결정된다. 함창화 고려대구로병원 신경외과 교수는 “경미한 경우엔 정기적인 추적 관찰과 함께 자세 교정, 체간 근육 강화 운동을 시행하고, 성장기이면서 측만 각도가 일정 수준 이상이면 변형 진행을 막기 위해 보조기 착용을 고려한다”면서 “통증이 동반된다면 물리치료나 약물치료를 병행할 수 있으며, 변형이 심하거나 진행이 빠르고 일상생활 및 심폐 기능에 영향을 주는 경우에 한해 수술적 치료를 시행한다”고 설명했다.



보통 성장기 측만증 환자에게 보조기 착용을 권장하는 경우는 측만 각도가 20~40도이면서 성장이 아직 많이 남아 있을 때다. 각도가 40도를 넘어가면 흉곽이 비틀리면서 폐와 심장을 압박할 가능성이 커 수술이 필요할 수 있다. 성장기에는 척추가 자라는 속도도 빨라서 측만 각도가 더 커지는 경우도 흔한데, 보조기는 이미 휘어진 척추를 다시 펴는 역할이 아니라 척추 변형이 더 진행되지 않도록 억제하는 역할을 한다. 향후 수술 치료로 이어지는 것을 예방하는 것이 보조기 치료의 목표인 셈이다. 황상원 대전을지대병원 재활의학과 교수는 “보조기는 하루 18시간 이상 착용이 원칙이어서 아이들이 답답함을 느끼기 쉽다”며 “보조기를 벗는 시간에는 스트레칭이나 수영 등 가벼운 운동을 통해 근력이 약해지지 않도록 돕는 것이 신체 건강뿐 아니라 정서적 안정에도 도움이 된다”고 조언했다.



척추측만증의 대부분은 원인을 특정하기 어려운 반면 척추후만증의 대표적인 원인으로는 구부정한 자세를 유지하는 잘못된 생활습관이 꼽힌다. 후만증이 있으면 어깨와 등이 앞으로 말리고 등이 둥글게 솟는 특징을 보이며 특히 가슴 부근의 흉추가 정상 범위를 넘어 뒤쪽으로 과도하게 굽는 상태가 된다. 초기에는 뚜렷한 통증이 없더라도 차츰 진행될수록 등과 허리의 통증, 쉽게 피로해지는 증상이 나타나며 고개가 앞으로 빠진 탓에 키가 줄어든 것처럼 보이기도 한다. 심한 경우 흉곽 압박으로 호흡 기능 저하나 신경 압박 증상이 동반될 수도 있다.



반대로 척추가 앞 방향으로 굽는 척추전만증일 때는 허리 굴곡이 앞으로 과도하게 휘어진 상태가 된다. 복부비만이 심하거나 출산이 임박할 경우 배가 앞으로 나오면서 허리도 앞으로 굽는 모습을 떠올리면 된다. 복부뿐만 아니라 엉덩이도 튀어나온 듯한 자세가 되기 때문에 벽에 등을 밀착하고 섰을 때 허리에 팔이 쉽게 들어갈 정도로 공간이 남는다. 전만증 역시 장시간 앉아 있거나 하이힐을 자주 신는 등의 생활습관 등 환경적 요인의 영향을 크게 받으며, 이외에 선천적 척추 기형이나 디스크, 고관절 질환, 신경근육계 질환 등이 원인이 될 수 있다.



척추전만증이 있으면 엉덩이는 뒤로 튀어나와 보이고 발병 초기에는 특별히 불편한 점이나 통증은 없을 수 있으나, 심한 경우에는 오래 서 있거나 걸을 때 허리와 엉덩이 부분의 통증을 느낄 수 있으며, 신경이 압박되면 다리저림 증상이 나타나기도 한다. 방치하면 허리디스크 및 각종 퇴행성 척추 질환을 유발할 수 있어 주의가 필요하다.



전만·후만증의 치료는 우선 보존적 치료부터 시행하는 경우가 대부분이다. 자세 교정과 함께 지나치게 긴장된 근육은 이완시키고 원래의 길이 이상으로 과신장된 근육은 적절한 자극으로 강화하는 운동치료가 기본이다. 등과 복부, 허리, 엉덩이 등 몸의 중심을 지탱하는 코어 근육의 기능을 회복시키는 한편 통증이 있는 경우 약물치료를 병행한다. 성장기이면서 변형이 진행 중이라면 보조기를 착용할 수도 있다. 수술은 보존적 치료로 호전되지 않는 경우, 심한 변형으로 신경 압박이나 보행 장애, 일상생활의 큰 제한이 있을 때 신중하게 검토해 시행한다.



고령 환자라면 단순히 잘못된 자세뿐 아니라 노화로 인한 골다공증성 압박골절과 퇴행성 척추 변화 등이 척추 전·후만을 유발할 수도 있어 더욱 세심한 관찰이 필요하다. 이들에겐 굽은 척추를 펴고 정상에 가까운 정렬로 만들어 금속 기구로 고정하는 수술을 받는 것이 큰 부담이 되므로 최소 범위만 교정하면서 신경 감압을 병행해 통증과 불편을 줄이는 치료법을 주로 적용한다. 함창화 교수는 “완벽한 해부학적 교정보다는 통증 완화와 기능 회복, 일상생활 유지를 목표로 수술 여부와 범위를 결정하는 것이 가장 중요하다”고 말했다.

