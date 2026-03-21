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화재사고 난 ‘안전공업’, 내연기관용 엔진밸브 납품업체

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본문 요약

지난 20일 화재가 발생한 대전광역시 문평동 소재 '안전공업'은 자동차 및 선박 등 내연기관용 엔진밸브를 제조해 판매하는 업체다.

21일 자동차 업계 등에 따르면 이 업체는 현대자동차, 기아자동차 등 자동차 생산업체와 농기계 생산업체, 선박 및 산업용엔진 생산업체에 엔진 조립용으로 공급하고 있다.

미국 크라이슬러, 일본 미쓰비시중공업 등 해외 업체와도 OEM 계약을 맺고 있는 것으로 알려졌다.

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화재사고 난 ‘안전공업’, 내연기관용 엔진밸브 납품업체

입력 2026.03.21 10:02

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰과 소방 당국이 21일 오전 1시께 불이 난 대전 대덕구 자동차부품 제조 공장인 안전공업 내부에서 인명 수색작업과 화재 조사를 벌이고 있다. 연합뉴스

경찰과 소방 당국이 21일 오전 1시께 불이 난 대전 대덕구 자동차부품 제조 공장인 안전공업 내부에서 인명 수색작업과 화재 조사를 벌이고 있다. 연합뉴스

지난 20일 화재가 발생한 대전광역시 문평동 소재 ‘안전공업’은 자동차 및 선박 등 내연기관용 엔진밸브를 제조해 판매하는 업체다.

21일 자동차 업계 등에 따르면 이 업체는 현대자동차, 기아자동차 등 자동차 생산업체와 농기계 생산업체, 선박 및 산업용엔진 생산업체에 엔진 조립용(OEM)으로 공급하고 있다. 미국 크라이슬러, 일본 미쓰비시중공업 등 해외 업체와도 OEM 계약을 맺고 있는 것으로 알려졌다.

기업정보를 보면 1953년 5월29일 설립됐고, 직원 364명, 2024년 매출 1351억원을 기록한 중견 기업이다. 지난해 국내 최초로 하이브리드 차량용 중공밸브를 국산화해 연 1000억원 이상을 수출한 공로를 인정받아 ‘은탑산업훈장’을 받았다.

이 공장에서는 알루미늄 등 비철 금속을 많이 사용 중인 것으로 알려졌다. 금속의 순도를 높이기 위한 제련 과정에서 냉각재로 폭발성이 강한 금속 나트륨도 사용하는데, 이번 화재가 금속 나트륨 폭발로 인한 것인지 등은 밝혀지지 않았다.

소방당국은 20일 브리핑에서 “보관돼 있던 나트륨 101㎏은 안전하게 이송을 완료했다”고 밝힌 바있다.

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