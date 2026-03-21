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[속보]대전 공장화재 사망 10명 중 1명 ‘40대 후반 남성’ 신원 확인···실종 4명 수색 중

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본문 요약

지난 20일 화재가 발생한 대전 자동차 부품 제조 공장에서 발견된 사망자 중 1명의 신원이 확인됐다.

21일 소방당국에 따르면 전날 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 제조 공장 화재 현장에서 처음 발견된 실종 사망자의 신원이 40대 남성으로 확인됐다.

경찰과 소방당국은 전날부터 화재로 붕괴된 공장 건물에서 모두 10명의 실종자 시신을 발견해 유전자 감식 등을 통해 신원 확인 작업을 하고 있다.

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[속보]대전 공장화재 사망 10명 중 1명 ‘40대 후반 남성’ 신원 확인···실종 4명 수색 중

입력 2026.03.21 10:10

수정 2026.03.21 10:24

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  • 이종섭 기자

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대전 대덕구 문평동 공장 화재 현장에서 21일 경찰과 소방 관계자들이 수색 작업을 하고 있다. 이종섭 기자

대전 대덕구 문평동 공장 화재 현장에서 21일 경찰과 소방 관계자들이 수색 작업을 하고 있다. 이종섭 기자

지난 20일 화재가 발생한 대전 자동차 부품 제조 공장에서 발견된 사망자 중 1명의 신원이 확인됐다.

21일 소방당국에 따르면 전날 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 제조 공장 화재 현장에서 처음 발견된 실종 사망자의 신원이 40대 남성으로 확인됐다.

경찰과 소방당국은 전날부터 화재로 붕괴된 공장 건물에서 모두 10명의 실종자 시신을 발견해 유전자(DNA) 감식 등을 통해 신원 확인 작업을 하고 있다. 전날 오후 11시3분쯤 건물 2층 휴게실 입구 계단 앞에서 실종자 1명이 최초 발견됐고, 이날 0시19분쯤 3층 헬스장에서 9명이 추가 발견됐다. 나머지 사망자 9명의 신원도 이날 중 확인될 것으로 보인다.

현재 붕괴 건물 안에는 아직 4명의 실종자가 남아 있는 것으로 추정된다. 당초 화재 이후 연락이 두절된 실종자는 모두 14명이었다.

남득우 대덕소방서장은 “현재 수색 가능한 부분에 대해서는 1차 수색을 완료했고, 나머지 실종자들은 붕괴된 부분에 계신 걸로 예상이 된다”면서 “붕괴된 부분은 추가 붕괴 우려가 있어 안전진단을 거친 후 철거와 수색 병행 여부를 판단할 것”이라고 말했다.

자동차 엔진벨브 등을 생산하는 화재 공장에서는 전날 오후 1시17분쯤 불이나 오후 11시48분쯤 진화가 완료됐다. 현재까지 사망자 10명과 부상자 59명 등 69명의 사상자가 발생했으며, 4명이 실종 상태다. 부상자 중에는 구조·수색 과정에서 다친 소방 관계자 2명이 포함돼 있다.

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