바람 따라 가볍게, 벚꽃처럼 풍성하게…일단 떠나 봄!

교통·숙박 할인, ‘2026 여행가는 봄’ 캠페인 지역사랑상품권으로 최대 50% 환급

봄바람이 부는 계절, 국내 곳곳으로 떠나는 여행길이 한층 가벼워질 전망이다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 4월과 5월 두 달 동안 국내 여행 활성화를 위한 ‘2026 여행가는 봄’ 캠페인을 추진한다고 밝혔다. ‘여행을 다르게, 곳곳에 다다르게’를 표어로 내건 이번 캠페인은 교통·숙박·여행상품 할인과 지역 관광 프로그램을 연계해 국민이 부담 없이 봄 여행을 떠날 수 있도록 하는 것이 핵심이다. 지난 2월 열린 확대국가관광전략회의 이후 지역 관광 활성화를 위해 추진되는 후속 조치이기도 하다.

열차·항공 등 파격적 교통 할인

이번 캠페인에서 가장 눈에 띄는 혜택은 교통 할인이다. 한국철도공사의 ‘인구감소지역행 자유여행상품’을 이용해 지정 관광지를 방문하면 열차 운임에 해당하는 금액을 돌려받을 수 있다. 사업에 참여한 전국 42개 인구감소지역의 관광지를 방문하고 인증하면 철도 운임을 할인권으로 100% 환급하는 방식이다.

관광열차 이용도 한층 부담이 줄어든다. 서해금빛과 남도해양 등 5개 노선의 테마열차도 50% 할인된 가격으로 이용할 수 있고, 청년층 여행객에게 인기 있는 ‘내일로 패스’ 역시 2만원 할인 혜택을 받을 수 있다. 모든 철도 할인 혜택은 4월 1일부터 5월 31일까지 이용할 수 있으며 총 9만명이 혜택을 받을 것으로 예상된다.

항공편의 경우 네이버 항공권 서비스를 통해 국내 왕복 항공권을 구매하면 네이버페이 포인트가 지급된다. 1인당 5천원씩, 최대 4명까지 적용돼 가족 단위 여행객이라면 최대 2만 원을 적립할 수 있다. 철도 할인과 마찬가지로 4월 1일부터 5월 31일까지 탑승하는 항공편을 대상으로 한다.

연박 할인권 신설로 지역 체류 관광 확대

숙박 할인도 봄 여행의 부담을 덜어준다. 문체부에 따르면 4월 국내 여행을 활성화하기 위해 비수도권(서울·인천·경기 제외) 지역 숙소를 대상으로 약 10만장의 숙박 할인권이 배포된다. 할인권은 4월 8일 오전 10시부터 온라인 여행사 채널을 통해 선착순으로 발급되며 1인당 1매씩 사용할 수 있다. 숙박요금이 7만원 이상이면 3만원, 7만원 미만이면 2만원 할인된다.

특히 올해는 지역 체류 관광을 확대하기 위해 ‘연박 할인권’도 새롭게 도입됐다. 2박 3일 이상 숙박할 경우 숙박요금이 14만원 이상이면 7만원, 14만원 미만이면 5만원까지 할인받을 수 있다. 연박 할인권은 약 1만 장이 배포될 예정이며, 올해부터는 지방자치단체 예산이 함께 투입되면서 지역별 배포 수량이 달라진다. 구체적인 배포 규모는 ‘2026 대한민국 숙박세일페스타’ 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

지역 인구소멸에 대응하기 위한 ‘지역사랑 휴가지원’ 사업도 같은 기간 진행된다. 강원 평창·영월·횡성, 충북 제천, 전북 고창, 전남 강진·영광·해남·고흥·완도·영암, 경남 밀양·하동·합천·거창·남해 등 인구감소지역을 방문하면 여행경비의 50%를 모바일 지역사랑상품권으로 환급받을 수 있다. 신청자는 먼저 해당 지역 여행 계획을 등록한 뒤 여행을 진행하고, 이후 실제 지출한 여행경비에 대한 증빙자료를 제출하면 확인 절차를 거쳐 모바일 지역화폐 형태로 환급된다. 환급액은 개인 최대 10만원, 2인 이상 단체는 최대 20만원까지다.

바다 여행 캠페인 등 혜택 확대

다양한 여행 수요를 반영한 맞춤형 혜택도 마련됐다. 26일부터 G마켓과 롯데온 특별전 페이지에서 판매되는 국내 여행상품을 최대 40%, 최대 5만 원 한도까지 할인받을 수 있다. 할인 상품은 4월 1일부터 5월 29일까지 이용할 수 있다.

‘5월 바다가는 달’ 프로그램을 통해 연안·어촌·섬 지역 관광상품에 대한 할인 혜택도 누릴 수 있다. 연안 지역 숙박상품은 1박 기준 7만 원 이상이면 3만 원, 7만 원 미만이면 2만 원 할인된다. 2박 이상 숙박상품은 최대 5만 원까지 할인받을 수 있다.

해양 레저상품 역시 할인 대상이다. 1만 원 이상 상품을 예약하면 결제 금액의 30%를 할인받을 수 있으며 할인 한도는 1만5000원이다. 해양 관광 패키지 상품은 결제액의 30% 할인 혜택이 적용되며 당일 또는 1박 상품은 최대 5만원, 2박 이상 상품은 최대 7만원까지 할인된다.

근로자를 위한 혜택도 이어진다. 근로자 휴가 지원사업 참여자는 휴가 전용 온라인몰에서 숙박, 입장권, 교통 등 여행상품을 3만원 한도 최대 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 특히 전북 지역 숙박상품을 예약할 경우 해당 지역에서 사용할 수 있는 지역 화폐 상품권이 1인당 최대 3만원까지 추가로 제공된다.

국내 여행의 재미를 더하는 이색 행사도 마련됐다. 유명 콘텐츠 창작자(인플루언서)와 함께 떠나는 ‘5인 5색 취향 여행’에서는 봄 제철 음식 여행, 혼자 여행, 러닝 여행, 사진 여행, 독서와 필사 여행 등 다섯 가지 테마로 전국 25개 지역 여행 프로그램이 운영된다. 약 1천명이 참여할 수 있는 체험형 여행 프로젝트다.

여행 전문가와 국민이 함께 명소를 선정하는 프로젝트도 진행된다. ‘대한민국 명소 발굴 100×100 프로젝트’에서는 여행 기자와 작가 등 전문가 100명이 100가지 여행 주제를 바탕으로 국내 명소를 추천하고, 국민 투표를 통해 최종 여행지를 선정한다. 선정을 위한 국민 투표는 5월 중 진행될 예정이다.

지역관광 대도약, 여행의 풍성함 더해

이번 캠페인에는 전국 지방자치단체와 유관 기관도 참여해 여행 프로그램을 더욱 풍성하게 만든다.

광주 동구는 ‘광주 아트패스’ 이용객에게 식음료 및 숙박 할인을 제공하고, 영월군은 청령포 등 주요 관광지 입장료를 최대 50% 할인한다. 인천, 동해, 대구 등에서는 시티투어 버스 할인 행사를 진행하고, 한국불교문화사업단은 5월 한 달 동안 사찰 체험(템플스테이) 비용을 50% 할인한다.

이외에도 국가유산청의 야행 퀴즈 행사, 고창 벚꽃 축제, 진도 신비의 바닷길 축제, 수원화성 역사 체험, 여주 도자기 축제 등 봄을 만끽할 수 있는 전국의 다채로운 축제와 프로그램이 여행객들을 기다리고 있다.

최휘영 문체부 장관은 “이번 ‘여행가는 봄’ 캠페인이 국내 관광의 매력을 재발견하고 지역 경제에 활력을 불어넣는 계기가 되기를 바란다”며 “국민이 풍성한 혜택과 함께 대한민국 곳곳을 여행하며 일상의 활력을 되찾길 기대한다”고 말했다.

캠페인에 대한 상세한 정보는 ‘여행가는 달’ 공식 누리집에서 확인할 수 있다.